Мороз, снег и 100 лошадей: как во Львове работал трамвай до электричества
- В конце XIX века львовский конный трамвай столкнулся с вызовами галицкой зимы, что требовало выносливости от лошадей и людей.
- Для подъема на сложных участках, таких как улица Городоцкая, использовали дополнительного "третьего коня", а трамваи зимой оснащали колокольчиками для безопасности.
В конце XIX века 23 января стало для львовского магистрата и работников Триестинского трамвайного общества одним из самых напряженных дней. Львов часто сталкивался с различными вызовами в развитии городского транспорта, но запуск конного трамвая в мае 1880 года стал настоящим прорывом.
Первая зима показала, что галицкая погода и сложный городской рельеф требовали технических решений и колоссальной выносливости от людей и животных, говорится на сайте "Фотографии старого Львова".
Читайте также Когда во Львове фиксировали рекордно низкую температуру воздуха
Депо на Пелчинской – центр транспортной жизни центр транспортной жизни
Сердцем всей трамвайной сети было депо на нынешней улице Витовского, 57 (в те времена – Пелчинская). В каменных конюшнях, которые сохранились по сей день как часть трамвайного депо №1, содержались до 120 лошадей. От их состояния зависело движение города.
Депо на Пелчинской / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"
Зимой, особенно в январе, рацион животных делали более питательным. К овсу добавляли больше сена и отрубей, поскольку передвижение по заснеженным и скользким путям требовало значительно больше энергии.
Городоцкая – зачем трамваю был "третий конь?
Для львовской "конки" самым сложным отрезком стал подъем по улице Городоцкой (тогда она называлась Казимировская) в направлении железнодорожного вокзала. Этот склон до сих пор крутой, а в то время для вагона весом более 2 тонн был почти непроходимым. Двух лошадей часто не хватало, поэтому на случае современных Городоцкой и Менцинского действовала специальная "усилительная" точка.
Трамвайные пути на Городоцкой / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"
В ней дежурили погонщики с дополнительными лошадьми. Когда трамвай подъезжал к подъему, то к основной паре запрягали третью лошадь – так называемого помощника, который помогал вытаскивать вагон вверх в район церкви святой Анны.
Как трамвай переживал зиму?
В январе львовскую мостовую сковывал лед, поэтому лошадей подковывали особыми подковами со стальными шипами. Каждый вечер кузнецы в мастерских при депо выполняли эту непростую работу, готовя животных к следующему дню.
Расчистка путей тоже имела свою специфику. В 1880-х годах Львов стал одним из первых в регионе, кто начал использовать техническую соль. Жители города на это сильно жаловались, потому что от соли портилась обувь, а собаки вредили лапы.
Солома вместо отопления
Отопления в вагонах трамваев не было, поэтому пол устилали толстым слоем ржаной соломы. Она хоть и не сильно, но немного защищала ноги пассажиров от холода. Проезд стоил 8 – 10 крейцеров, поэтому такая поездка была доступной не каждому.
В трамваях расстилали солому в салоне / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"
Безопасность и зимний этикет
Зимой лошади двигались беззвучно, поэтому каждый трамвай оборудовали колокольчиками. Их перезвон стал неотъемлемой частью звукового пейзажа старого Львова. Конный трамвай просуществовал в городе до 1908 года, однако именно он научил город реагировать на погодные вызовы и продумывать сложную логистику. Этими принципами Львов пользуется до сих пор.
Как выглядел Львов в начале XX века?
Уникальные фотографии начала XX века показывают Львов, его банк на площади Валовой, старые магазины и кафе. Фото отражают культурную и религиозную жизнь города, в частности роль синагоги для еврейской общины и историю реки Полтва.
Что еще стоит прочитать?
Мария Примаченко стала известной в 1936 году после приглашения в художественные мастерские при Киевском музее украинского искусства, а ее произведения получили золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.
В XIX веке крестьяне употребляли простые блюда, такие как кваша, лемишка, кислая ячменная каша, тетеря и соломаха.
Часті питання
Какие технические решения были необходимы для функционирования конного трамвая во Львове зимой?
Для функционирования конного трамвая во Львове зимой было важно обеспечить лошадей особыми подковами со стальными шипами, чтобы они могли передвигаться по львовской брусчатке, которая была покрыта льдом. Кроме того, использовали техническую соль для расчистки путей, хотя это вызывало недовольство горожан.
Какова была роль депо на Пелчинской в трамвайной сети Львова?
Депо на Пелчинской - нынешняя улица Витовского, 57 - было сердцем трамвайной сети Львова. В каменных конюшнях депо содержали до 120 лошадей, от состояния которых зависело движение города. Зимой рацион животных делали более питательным, чтобы они могли выдержать сложные погодные условия.
Почему на улице Городоцкой иногда использовали третью лошадь для конного трамвая?
Улица Городоцкая, которая раньше называлась Казимировская, имела крутой подъем в направлении железнодорожного вокзала, что делало этот участок почти непроходимым для вагона весом более 2 тонн. Поэтому на этом участке действовала специальная "усилительная" точка, где к основной паре лошадей запрягали третью лошадь для помощи в подъеме.