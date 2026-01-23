Мороз, снег и 100 лошадей: как во Львове работал трамвай до электричества

В конце XIX века 23 января стало для львовского магистрата и работников Триестинского трамвайного общества одним из самых напряженных дней. Львов часто сталкивался с различными вызовами в развитии городского транспорта, но запуск конного трамвая в мае 1880 года стал настоящим прорывом.

Первая зима показала, что галицкая погода и сложный городской рельеф требовали технических решений и колоссальной выносливости от людей и животных, говорится на сайте "Фотографии старого Львова".

Депо на Пелчинской – центр транспортной жизни центр транспортной жизни

Сердцем всей трамвайной сети было депо на нынешней улице Витовского, 57 (в те времена – Пелчинская). В каменных конюшнях, которые сохранились по сей день как часть трамвайного депо №1, содержались до 120 лошадей. От их состояния зависело движение города.



Депо на Пелчинской / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"

Зимой, особенно в январе, рацион животных делали более питательным. К овсу добавляли больше сена и отрубей, поскольку передвижение по заснеженным и скользким путям требовало значительно больше энергии.

Городоцкая – зачем трамваю был "третий конь?

Для львовской "конки" самым сложным отрезком стал подъем по улице Городоцкой (тогда она называлась Казимировская) в направлении железнодорожного вокзала. Этот склон до сих пор крутой, а в то время для вагона весом более 2 тонн был почти непроходимым. Двух лошадей часто не хватало, поэтому на случае современных Городоцкой и Менцинского действовала специальная "усилительная" точка.



Трамвайные пути на Городоцкой / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"

В ней дежурили погонщики с дополнительными лошадьми. Когда трамвай подъезжал к подъему, то к основной паре запрягали третью лошадь – так называемого помощника, который помогал вытаскивать вагон вверх в район церкви святой Анны.

Как трамвай переживал зиму?

В январе львовскую мостовую сковывал лед, поэтому лошадей подковывали особыми подковами со стальными шипами. Каждый вечер кузнецы в мастерских при депо выполняли эту непростую работу, готовя животных к следующему дню.

Расчистка путей тоже имела свою специфику. В 1880-х годах Львов стал одним из первых в регионе, кто начал использовать техническую соль. Жители города на это сильно жаловались, потому что от соли портилась обувь, а собаки вредили лапы.

Солома вместо отопления

Отопления в вагонах трамваев не было, поэтому пол устилали толстым слоем ржаной соломы. Она хоть и не сильно, но немного защищала ноги пассажиров от холода. Проезд стоил 8 – 10 крейцеров, поэтому такая поездка была доступной не каждому.



В трамваях расстилали солому в салоне / Фото с сайта "Фотографии старого Львова"

Безопасность и зимний этикет

Зимой лошади двигались беззвучно, поэтому каждый трамвай оборудовали колокольчиками. Их перезвон стал неотъемлемой частью звукового пейзажа старого Львова. Конный трамвай просуществовал в городе до 1908 года, однако именно он научил город реагировать на погодные вызовы и продумывать сложную логистику. Этими принципами Львов пользуется до сих пор.

