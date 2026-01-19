Зима на полотнах украинских художников: подборка самых красивых картин

Январь для украинцев выдался очень морозным и снежным. Такой зимы не было уже много лет. И хотя такая погода многим создает немало проблем, все же мы имеем возможность полюбоваться зимними пейзажами. Особенно рисовать зиму обожали украинские художники.

Художники изображали морозные пейзажи по-разному, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. На полотнах Николая Пимоненко зима была загадочная, а Ивана Марчука – мистическая.

Как рисовали зиму украинские художники?

Выдающаяся украинская мастерица Татьяна Яблонская очень любила лыжи молодой, поэтому охотно переносила эту зимнюю аттракцию на холст. Сквозь картину можно почувствовать свежий воздух от зарумянившихся щечек и восторг людей от зимы.

Полотно "На старт" теплая по настроению картина, которая изображает лыжников, которые готовятся к старту. Эта картина передает радость, которую дарит людям зимний досуг.



Картина Татьяны Яблонской / Фото Vogue

Также у Татьяны Яблонской есть картина "Близнецы" 1958 года, которая передает привычные будни того времени. Мать тепло одела своих детей, закутав в коцики и отправилась с ними на двух санках на прогулку.



Картина Татьяны Яблонской / Фото Vogue

На полотнах украинских художников XX и XXI века зима очень разная. Николай Пимоненко создал живописную работу "Колядки", написанную в 1885 году, которая дает нам возможность увидеть, какой была древняя коляда в конце позапрошлого века.



Картина Николая Пимоненко / Фото Vogue

Картина "Зима" Виктора Зарецкого 1983 года веет спокойствием и гармонией. Дома покрыл толстый слой снега, земля раскинулась белым снежным покрывалом, а в отдельных домах уже горит свет перед наступлением вечера.



Картина Виктора Зарецкого / Фото Vogue

Александр Мурашко в картине "Зима" 1905 года решил изобразить наряды мужчины и женщины тех времен. Мужчина одет в светлое пальто и высокую меховую шапку. Именно так одевались мужчины в начале XX века. Женщина же была одета в черное длинное пальто и красный платок с цветочным принтом.



Картина Александра Мурашко / Фото Vogue

Картина Ивана Марчука "Ночь на Рождество" – о мистичности рождественской ночи и свет в доме. Каждый украинец знает, что после восхождения первой звезды семья собирается вместе за столом, чтобы разделить Святую Вечерю, помолиться, вспомнить родных и вместе объединиться в этот вечер.



Картина Ивана Марчука / Фото Vogue

Колядование – один из самых любимых рождественских мотивов в искусстве XIX – XX веков, пишет L'Officiel. Константин Трутовский в своей работе показал настоящее настроение зимнего праздника. На полотне колядники поют под окнами домов, получая за колядки гостинцы, а рядом дети увлеченно играют в снегу. Эта картина передает тепло зимних праздников и лучше всего демонстрирует народную рождественскую традицию.



Картина Константина Трутовского / Фото L'officiel

