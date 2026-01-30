2 украинских слова, которые не переводятся ни на один язык: иностранцам сложно объяснить

Некоторые украинские слова невозможно перевести на другой язык, потому что они несут в себе гораздо больше, чем значение из словаря. Для иностранцев такие слова часто становятся настоящей загадкой, поскольку за ними стоят традиции и целые поколения культурного опыта.

Удивление у людей из других стран вызывают два слова – кум и кума, отметил эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа в своем инстаграме.

Почему иностранцев удивляют 2 украинских слова?

В украинской традиции кум и кума – это не просто формальные роли во время крещения. Кум и кума становятся духовными родителями ребенка и близкими людьми для родителей младенца. Это особая связь, которая сохраняется на всю жизнь.

Кумовьями являются не только крестные родители ребенка матери и отца, но и крестная мать и крестный отец уже тоже определенным образом формируют между собой близкую связь и называют друг друга кумовьями. Благодаря этому формируется прочная социальная связь, которая не основана на кровном родстве, а на духовном единстве.

Кумовство в Украине – это о поддержке и ответственности. Кумовья становятся уже близкими родственниками, которые собираются вместе за одним столом.

Ни на одном языке мира невозможно точно перевести слова кум и кума. В других странах похожего понятия просто не существует. Есть только крестный отец или крестная мать, которые означают формальную роль, а не ту глубину, которые эти слова имеют у нас.

К слову, на Буковине, Закарпатье и некоторых регионах Галичины крестных родителей называют нанашками. Нанашко – это крестный отец, а нанашка – крестная мать. Это название позаимствовали из румынского языка.

Проект "Язык – ДНК нации" отмечает, что "крестный" – это отец или мать, которые участвуют в обряде крещения. В украинских словарях нет значения "крёстный отец" – это калька с русского "крёстный отец".

