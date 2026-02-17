5 самых сложных языков мира, которые трудно выучить с нуля: есть ли в этом списке украинский

В мире насчитывается более 2500 тысяч языков, хотя и значительная часть из них относятся к редким. Некоторые иностранные языки считаются простыми для освоения благодаря понятной грамматике и ограниченному количеству правил. Именно поэтому английский, испанский или немецкий часто называют доступными языками для начинающих.

Однако существуют языки, которые являются сложными для тех, кто не вырос в соответствующей языковой среде, пишет "Униан". Среди 5 языков, которые считаются одними из самых сложных для изучения с нуля – оказался украинский.

Какие языки являются самыми сложными для изучения?

Арабский

Этот язык называют одним из самых трудных для освоения. Даже для носителей он является недостаточно простым. Самой тяжелой преградой становится письмо, поскольку арабская графика пишется справа налево и без разрывов между буквами. Каждая буква имеет четыре различных варианта написания в зависимости от ее расположения в слове.

Сложностей добавляет и произношение, потому что звуки имеют разные тональные вибрации. А еще значение многих слов меняется в зависимости от контекста.

Китайский

В Китае очень распространены диалекты, которых насчитывается более сотни. Даже носители языка порой не понимают друг друга. Большую роль играют четыре тона произношения, от которых зависит смысл слова.

Иероглифы – значительное препятствие для тех, кто начинает учить язык, потому что их насчитывается более 80 тысяч. Даже одна лишняя черточка может изменить значение, а один и тот же иероглиф может обозначать как отдельную букву, так и целую фразу.



Китайский язык сложный для изучения / Фото Pexels

Венгерский

В список самых сложных языков часто попадает венгерский. Он не имеет близких родственных языков, а грамматика поражает количеством форм. В венгерском языке более 15 падежей, изменяющихся с помощью суффиксов. Одно слово может сочетать до десяти суффиксов одновременно. Трудностей добавляет большое количество правил и специфическое произношение гласных.

Украинский язык

Для иностранцев, которые не знают ни одного славянского языка, украинский считается довольно сложным. Трудности у них возникают из-за кириллической азбуки, которая отличается от латиницы. И хотя слова читаются так, как пишутся, произношение звуков является непростым.

Украинский язык имеет 7 падежей и значительное количество суффиксов, форм и способов глаголов. Ударение не имеет фиксированного места и может менять значение слова. К примеру, слова "зАмок" и "замОк" пишутся одинаково, но из-за ударения получают разное значение. Для иностранцев сложными являются правила пунктуации и построение сложных предложений.

Эстонский

Среди многих европейских языков, эстонский упоминается как один из самых сложных. Переселенцы считают, что без языковой среды его овладеть почти невозможно. В эстонском насчитывается 12 падежей, а склонения имеют много исключений.

Эстонская лексика не имеет сходства с большинством других языков, поэтому слова не вызывают ассоциаций и их трудно запомнить. Отдельную сложность составляет произношение из-за большого количества гортанных звуков.

Какие есть самые длинные слова в украинском языке?

Кстати, самые длинные слова в украинском языке насчитывают более 30 букв, пишет "Зов Медиа". Самым длинным словом, которое зафиксировано в словарях, считается "дихлордифенилтрихлорметилметан" – название химического вещества, которое используют для борьбы с вредителями.

По данным Книга рекордов Украины, рекордсменом является слово "рентгеноэлектрокардиографического", которое насчитывает 31 букву. Это медицинский термин, который касается процесса исследования сердца.

