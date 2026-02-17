Однак існують мови, які є складними для тих, хто не виріс у відповідному мовному середовищі, пише "Уніан". Серед 5 мов, які вважаються одними з найскладніших для вивчення з нуля – опинилась українська.

Читайте також Поляк назвав найбільший жах при вивченні української мови: це лякає багатьох

Які мови є найскладнішими для вивчення?

Арабська

Цю мову називають однією з найважчих для опанування. Навіть для носіїв вона є не досить простою. Найважчою перепоною стає письмо, оскільки арабська графіка пишеться справа наліво та без розривів між літерами. Кожна літера має чотири різні варіанти написання залежно від її розташування у слові.

Складнощів додає і вимова, бо звуки мають різні тональні вібрації. А ще значення багатьох слів змінюється залежно від контексту.

Китайська

У Китаї дуже поширені діалекти, яких налічується понад сотню. Навіть носії мови часом не розуміють одне одного. Велику роль відіграють чотири тони вимови, від яких залежить зміст слова.

Ієрогліфи – значна перешкода для тих, хто починає вчити мову, бо їх налічується понад 80 тисяч. Навіть одна зайва риска може змінити значення, а один і той самий ієрогліф може позначати як окрему літеру, так і цілу фразу.



Китайська мова складна для вивчення / Фото Pexels

Угорська

До списку найскладніших мов часто потрапляє угорська. Вона не має близьких споріднених мов, а граматика вражає кількістю форм. В угорській мові понад 15 відмінків, що змінюються за допомогою суфіксів. Одне слово може поєднувати до десяти суфіксів одночасно. Труднощів додає велика кількість правил та специфічна вимова голосних.

Українська

Для іноземців, які не знають жодної слов’янської мови, українська вважається доволі складною. Труднощі у них виникають через кириличну абетку, яка відрізняється від латиниці. І хоч слова читаються так, як пишуться, вимова звуків є непростою.

Українська мова має 7 відмінків та значну кількість суфіксів, форм та способів дієслів. Наголос не має фіксованого місця та може змінювати значення слова. До прикладу, слова "зАмок" і "замОк" пишуться однаково, але через наголос отримують різне значення. Для іноземців складними є правила пунктуації та побудова складних речень.

Естонська

Серед багатьох європейських мов, естонська згадується як одна з найскладніших. Переселенці вважають, що без мовного середовища її опанувати майже неможливо. В естонській налічується 12 відмінків, а відмінювання мають багато винятків.

Естонська лексика не має схожості з більшістю інших мов, тому слова не викликають асоціацій і їх важко запам’ятати. Окрему складність становить вимова через велику кількість гортанних звуків.

Які є найдовші слова в українській мові?

До речі, найдовші слова в українській мові налічують понад 30 букв, пише "Поклик Медіа". Найдовшим словом, яке зафіксоване в словниках, вважається "дихлордифенілтрихлорметилметан" – назва хімічної речовини, яку використовують для боротьби зі шкідниками.

За даними Книга рекордів України, рекордсменом є слово "рентгеноелектрокардіографічного", яке налічує 31 літеру. Це медичний термін, який стосується процесу дослідження серця.

Які ще є цікаві новини про слова?