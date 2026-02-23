Не только мед: какие продукты почти не имеют срока годности

Не спешите выбрасывать продукты сразу после завершения срока годности. Некоторые привычные товары с кухонной полки могут храниться годами и оставаться безопасными для потребления.

Все потому, что срок годности на упаковке часто лишь указывает на период сохранения качества и питательной ценности, пишет Food & Wine.

Соевый соус

Неоткрытая бутылка соевого соуса может годами стоять в кладовке без потери качества. После открытия же его лучше использовать в течение примерно трех лет.

Соевый соус / Фото Unsplash

Вустерширский соус

Благодаря высокому содержанию соли и кислоты, которые естественно консервируют продукт, неоткрытый вустерширский соус способен храниться до пяти лет.

Вустерширский соус / Фото Unsplash

Сахар

Если хранить сахар в сухом месте и не допускать попадания влаги, он практически не имеет ограничений по сроку годности и может стоять годами.

Сахар / Фото Unsplash

Рис

Белый рис при надлежащих условиях хранения может оставаться пригодным неограниченное время. Зато коричневый и цельнозерновой рис желательно использовать в течение шести месяцев, поскольку он является менее обработанным.

Рис / Фото Unsplash

Сушеные овощи

Обезвоженные или сублимированные овощи – например, чипсы из капусты кейлу или зеленая фасоль – могут храниться до восьми лет. Отсутствие влаги значительно продлевает их срок годности.

Сушеные овощи / Фото Unsplash

Арахис

Неоткрытый арахис может храниться около двух лет. Это касается и обычной арахисовой пасты с добавлением сахара и стабилизаторов, которые продлевают его срок хранения.

Арахис / Фото Unsplash

Рыбные консервы

Консервированный тунец, лосось или сардины обычно пригодны до трех лет от даты производства. Во время консервирования воздух удаляют, продукт герметично закрывают и термически обрабатывают, что уничтожает микроорганизмы и предотвращает попадание новых бактерий.

Рыбные консервы / Фото Unsplash

Кукурузный крахмал

При правильном хранении кукурузный крахмал также может храниться практически бессрочно.

Кукурузный крахмал / Фото Unsplash

Почему мед никогда не портится?

Как пишет BBC Science Focus, общеизвестно, что мед способен храниться тысячелетиями. Его даже находили в гробницах Древнего Египта. Такая долговечность объясняется особенностями того, как пчелы производят этот продукт.

Пчелы-сборщики приносят сладкий нектар из цветов в улей, где передают его другим рабочим пчелам. Те многократно глотают и снова выделяют жидкость, постепенно уменьшая содержание воды в ней.

В процессе ферменты в их желудке превращают глюкозу в глюконовую кислоту и перекись водорода, что обеспечивает меду кислую среду и добавляет антибактериального эффекта.

Когда нектар попадает в соты, пчелы активно обмахивают его крыльями, ускоряя испарение лишней влаги. Сочетание низкого уровня воды и повышенной кислотности создает условия, в которых бактерии просто не способны размножаться.

Дополнительную защиту обеспечивает перекись водорода. Именно поэтому мед может оставаться пригодным чрезвычайно долго.

