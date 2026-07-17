5 мифов о холодильнике: какие продукты на самом деле не стоит там хранить
Многие привыкли считать холодильник универсальным местом для хранения любых продуктов. Однако низкая температура не всегда помогает дольше сохранить свежесть. Для некоторых овощей, фруктов и даже популярных продуктов холод лишь ухудшает вкус, текстуру и битрее портит.
24 Канал составил список продуктов, которые, вероятно, до сих пор лежат у вас в холодильнике, но их нужно срочно оттуда вынуть.
Миф №1. Помидоры дольше остаются свежими в холодильнике
На самом деле холод разрушает структуру помидоров и притупляет их вкус. Из-за низкой температуры у них появляются крупинки, они теряют аромат и сочность.
Если помидоры еще не полностью созрели, их лучше оставить при комнатной температуре. Уже спелые плоды можно ненадолго положить в холодильник только в том случае, если нужно немного замедлить их созревание.
Миф №2. Картофель нужно хранить в холодильнике
Это одно из самых распространенных заблуждений. При низкой температуре крахмал в картофеле начинает быстрее превращаться в сахар.
Из-за этого он приобретает сладковатый привкус, а при жарке может образовывать больше акриламида – соединения, которое возникает при высоких температурах.
Лучшее место для хранения картофеля – темная, сухая и прохладная кладовая или шкаф.
Миф №3. Бананы нужно сразу класть в холод
Бананы – тропические фрукты, поэтому холод они переносят плохо. В холодильнике их кожура быстро темнеет, а процесс созревания практически останавливается.
Оптимально хранить бананы на кухонном столе. Если они уже полностью созрели и вы не планируете съесть их в ближайшее время, тогда холодильник поможет немного продлить срок годности, хотя кожура все равно потемнеет.
Миф №4. Мед нужно хранить в холодильнике
Меду не требуется холодное хранение. Наоборот, в холодильнике он быстрее кристаллизуется и становится густым, хотя своих полезных свойств не теряет.
Лучше всего хранить мед в плотно закрытой банке при комнатной температуре, вдали от солнечного света и влаги.
Миф №5. Луку всегда нужно хранить в холодильнике
Целые луковицы лучше хранить в сухом, темном и хорошо вентилируемом месте. В холодильнике из-за высокой влажности они могут быстрее размякнуть, покрыться плесенью или начать прорастать.
Исключение – уже очищенный или разрезанный лук. Его следует положить в герметичный контейнер и хранить в холодильнике не дольше нескольких дней.
Какие продукты еще не любят холод
Помимо картофеля, помидоров, бананов, меда и лука, эксперты также не рекомендуют без необходимости хранить в холодильнике:
- чеснок;
- авокадо (пока он не созрел);
- кофейные зерна;
- хлеб;
- оливковое масло;
- базилик.
Правильное хранение продуктов не только помогает дольше сохранить их вкус, но и позволяет избежать лишних пищевых отходов. Именно поэтому стоит помнить: холодильник – не универсальное место для всех продуктов, а только для тех, которым действительно нужен холод.