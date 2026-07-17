24 Канал составил список продуктов, которые, вероятно, до сих пор лежат у вас в холодильнике, но их нужно срочно оттуда вынуть.

Миф №1. Помидоры дольше остаются свежими в холодильнике

На самом деле холод разрушает структуру помидоров и притупляет их вкус. Из-за низкой температуры у них появляются крупинки, они теряют аромат и сочность.

Если помидоры еще не полностью созрели, их лучше оставить при комнатной температуре. Уже спелые плоды можно ненадолго положить в холодильник только в том случае, если нужно немного замедлить их созревание.

Украинские помидоры / pexels.com

Миф №2. Картофель нужно хранить в холодильнике

Это одно из самых распространенных заблуждений. При низкой температуре крахмал в картофеле начинает быстрее превращаться в сахар.

Из-за этого он приобретает сладковатый привкус, а при жарке может образовывать больше акриламида – соединения, которое возникает при высоких температурах.

Лучшее место для хранения картофеля – темная, сухая и прохладная кладовая или шкаф.

Миф №3. Бананы нужно сразу класть в холод

Бананы – тропические фрукты, поэтому холод они переносят плохо. В холодильнике их кожура быстро темнеет, а процесс созревания практически останавливается.

Оптимально хранить бананы на кухонном столе. Если они уже полностью созрели и вы не планируете съесть их в ближайшее время, тогда холодильник поможет немного продлить срок годности, хотя кожура все равно потемнеет.

Созревшие бананы / pexels.com

Миф №4. Мед нужно хранить в холодильнике

Меду не требуется холодное хранение. Наоборот, в холодильнике он быстрее кристаллизуется и становится густым, хотя своих полезных свойств не теряет.

Лучше всего хранить мед в плотно закрытой банке при комнатной температуре, вдали от солнечного света и влаги.

Миф №5. Луку всегда нужно хранить в холодильнике

Целые луковицы лучше хранить в сухом, темном и хорошо вентилируемом месте. В холодильнике из-за высокой влажности они могут быстрее размякнуть, покрыться плесенью или начать прорастать.

Исключение – уже очищенный или разрезанный лук. Его следует положить в герметичный контейнер и хранить в холодильнике не дольше нескольких дней.

Лук / pexels.com

Какие продукты еще не любят холод

Помимо картофеля, помидоров, бананов, меда и лука, эксперты также не рекомендуют без необходимости хранить в холодильнике:

чеснок;

авокадо (пока он не созрел);

кофейные зерна;

хлеб;

оливковое масло;

базилик.

Правильное хранение продуктов не только помогает дольше сохранить их вкус, но и позволяет избежать лишних пищевых отходов. Именно поэтому стоит помнить: холодильник – не универсальное место для всех продуктов, а только для тех, которым действительно нужен холод.