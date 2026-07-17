24 Канал зібрав топ продуктів, які, ймовірно, досі лежать у вас в холодильнику, але їх терміново треба витягти звідти.

Міф №1. Помідори довше залишаються свіжими в холодильнику

Насправді холод руйнує структуру помідорів і приглушує їхній смак. Через низьку температуру вони стають борошнистими, втрачають аромат і соковитість.

Якщо помідори ще не повністю достигли, їх краще залишити при кімнатній температурі. Уже стиглі плоди можна ненадовго покласти до холодильника лише в тому разі, якщо потрібно трохи сповільнити їхнє дозрівання.

Українські помідори / pexels.com

Міф №2. Картоплю потрібно тримати в холодильнику

Це одна з найпоширеніших помилок. За низької температури крохмаль у картоплі починає швидше перетворюватися на цукор.

Через це вона набуває солодкуватого присмаку, а під час смаження може утворювати більше акриламіду – сполуки, яка виникає при високих температурах.

Найкраще місце для картоплі – темна, суха й прохолодна комора або шафа.

Міф №3. Банани потрібно одразу класти в холод

Банани – тропічні фрукти, тому холод вони переносять погано. У холодильнику їхня шкірка швидко темніє, а процес дозрівання практично зупиняється.

Оптимально зберігати банани на кухонному столі. Якщо вони вже повністю достигли й ви не плануєте з'їсти їх найближчим часом, тоді холодильник допоможе трохи продовжити термін придатності, хоча шкірка все одно потемніє.

Достиглі банани / pexels.com

Міф №4. Мед потрібно зберігати в холодильнику

Мед не потребує холодного зберігання. Навпаки, у холодильнику він швидше кристалізується й стає густим, хоча своїх корисних властивостей не втрачає.

Найкраще тримати мед у щільно закритій банці за кімнатної температури, подалі від сонячного світла та вологи.

Міф №5. Цибулі завжди місце в холодильнику

Цілі цибулини краще зберігати в сухому, темному та добре вентильованому місці. У холодильнику через високу вологість вони можуть швидше розм'якнути, покритися пліснявою або почати проростати.

Виняток – уже очищена або розрізана цибуля. Її слід покласти в герметичний контейнер і зберігати в холодильнику не довше кількох днів.

Цибуля / pexels.com

Які продукти ще не люблять холод

Окрім картоплі, помідорів, бананів, меду та цибулі, експерти також не радять без потреби зберігати в холодильнику:

часник;

авокадо (поки він не достиг);

кавові зерна;

хліб;

оливкову олію;

базилік.

Правильне зберігання продуктів не лише допомагає довше зберегти їхній смак, а й дозволяє уникнути зайвих харчових відходів. Саме тому варто пам'ятати: холодильник – не універсальне місце для всіх продуктів, а лише для тих, яким справді потрібен холод.