Их ИИ может заменить первыми: Microsoft назвала 10 самых уязвимых профессий

Внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь создает новые вызовы для рынка труда. Уже сегодня некоторые профессии рискуют стать ненужными из-за автоматизации.

Какие профессии может заменить ИИ в ближайшее время?

В новом отчете Microsoft представили результаты анализа анонимного массива данных, охватывающего около 200 тысяч разговоров между пользователями из США и чат-ботом Copilot за девять месяцев 2024 года.

Профессия с наибольшей применимостью к ИИ – это переводчики. Нейросеть хорошо работает для перевода, сейчас на рынке есть несколько возможностей использования, включая популярные варианты от Google (озвучивает перевод) и Amazon (переводит со 164 языков в режиме реального времени),

Среди профессий, где ИИ также активно используют, называют историков. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам для поиска информации, в частности по историческим событиям.

Кроме того, значительное количество людей доверяет искусственному интеллекту создание программного кода для станков с числовым программным управлением, которые выполняют резку, сверление или фрезерование материалов.

В десятку профессий, которые в перспективе могут быть полностью автоматизированы нейросетями, вошли:

переводчики;

историки;

работники сферы обслуживания пассажиров;

торговые представители;

писатели и авторы;

сотрудники служб поддержки клиентов;

программисты инструментов с ЧПУ;

телефонные операторы;

работники туристических агентств;

дикторы и радио-диджеи.

"Наше исследование показывает, что ИИ поддерживает многие задачи, касающиеся исследований, письма и коммуникации, но не указывает на то, что нейросеть может полноценно выполнять любую отдельную профессию", – отметил старший исследователь Microsoft Киран Томлинсон.

Может ли работа стать необязательной благодаря ИИ?

Как пишет Forbes, выступая на инвестиционном форуме Илон Маск заявил, что в течение ближайших 10 – 20 лет развитие искусственного интеллекта и робототехники может сделать работу необязательной.

По его прогнозу, труд превратится в занятие по выбору, подобное спорту или видеоиграм, а в будущем деньги могут потерять свое значение.

Маск заметил, что для воплощения этого сценария необходимы масштабные технологические и социальные изменения.

