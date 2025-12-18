Сообщает 24 Канал со ссылкой на Entrepreneur.
Какие профессии может заменить ИИ в ближайшее время?
В новом отчете Microsoft представили результаты анализа анонимного массива данных, охватывающего около 200 тысяч разговоров между пользователями из США и чат-ботом Copilot за девять месяцев 2024 года.
Профессия с наибольшей применимостью к ИИ – это переводчики. Нейросеть хорошо работает для перевода, сейчас на рынке есть несколько возможностей использования, включая популярные варианты от Google (озвучивает перевод) и Amazon (переводит со 164 языков в режиме реального времени),
– говорится в пубилкации.
Среди профессий, где ИИ также активно используют, называют историков. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам для поиска информации, в частности по историческим событиям.
Кроме того, значительное количество людей доверяет искусственному интеллекту создание программного кода для станков с числовым программным управлением, которые выполняют резку, сверление или фрезерование материалов.
В десятку профессий, которые в перспективе могут быть полностью автоматизированы нейросетями, вошли:
- переводчики;
- историки;
- работники сферы обслуживания пассажиров;
- торговые представители;
- писатели и авторы;
- сотрудники служб поддержки клиентов;
- программисты инструментов с ЧПУ;
- телефонные операторы;
- работники туристических агентств;
- дикторы и радио-диджеи.
"Наше исследование показывает, что ИИ поддерживает многие задачи, касающиеся исследований, письма и коммуникации, но не указывает на то, что нейросеть может полноценно выполнять любую отдельную профессию", – отметил старший исследователь Microsoft Киран Томлинсон.
Может ли работа стать необязательной благодаря ИИ?
Как пишет Forbes, выступая на инвестиционном форуме Илон Маск заявил, что в течение ближайших 10 – 20 лет развитие искусственного интеллекта и робототехники может сделать работу необязательной.
По его прогнозу, труд превратится в занятие по выбору, подобное спорту или видеоиграм, а в будущем деньги могут потерять свое значение.
Маск заметил, что для воплощения этого сценария необходимы масштабные технологические и социальные изменения.
Какую профессию, по мнению Билла Гейтса, не сможет заменить ИИ?
Билл Гейтс считает, что несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта программирование будет оставаться сферой, где без человека не обойтись. По его словам, ИИ уже может писать простой код и помогать с отладкой программ, однако этого недостаточно для полноценной замены специалистов.
Гейтс отмечает, что настоящее программирование, заключается не только в выполнении инструкций, но и в решении сложных задач, творческом подходе и создании новых продуктов. Это требует интуиции, логического мышления и воображения – качеств, которые машины не способны воспроизвести полностью.
Кроме того, многие программисты говорят о моментах внезапного вдохновения, когда нестандартные идеи и решения возникают благодаря человеческому мышлению. Именно этот инновационный подход, по мнению Гейтса, и делает программистов незаменимыми даже в будущем.