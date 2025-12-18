Сообщает 24 Канал со ссылкой на Entrepreneur.

Какие профессии может заменить ИИ в ближайшее время?

В новом отчете Microsoft представили результаты анализа анонимного массива данных, охватывающего около 200 тысяч разговоров между пользователями из США и чат-ботом Copilot за девять месяцев 2024 года.

Профессия с наибольшей применимостью к ИИ – это переводчики. Нейросеть хорошо работает для перевода, сейчас на рынке есть несколько возможностей использования, включая популярные варианты от Google (озвучивает перевод) и Amazon (переводит со 164 языков в режиме реального времени),
– говорится в пубилкации.

Среди профессий, где ИИ также активно используют, называют историков. Все больше пользователей обращаются к чат-ботам для поиска информации, в частности по историческим событиям.

ИИ способен заменить значительное количество профессий / Фото Unsplash

Кроме того, значительное количество людей доверяет искусственному интеллекту создание программного кода для станков с числовым программным управлением, которые выполняют резку, сверление или фрезерование материалов.

В десятку профессий, которые в перспективе могут быть полностью автоматизированы нейросетями, вошли:

  • переводчики;
  • историки;
  • работники сферы обслуживания пассажиров;
  • торговые представители;
  • писатели и авторы;
  • сотрудники служб поддержки клиентов;
  • программисты инструментов с ЧПУ;
  • телефонные операторы;
  • работники туристических агентств;
  • дикторы и радио-диджеи.

"Наше исследование показывает, что ИИ поддерживает многие задачи, касающиеся исследований, письма и коммуникации, но не указывает на то, что нейросеть может полноценно выполнять любую отдельную профессию", – отметил старший исследователь Microsoft Киран Томлинсон.

Может ли работа стать необязательной благодаря ИИ?

Как пишет Forbes, выступая на инвестиционном форуме Илон Маск заявил, что в течение ближайших 10 – 20 лет развитие искусственного интеллекта и робототехники может сделать работу необязательной.

Илон Маск

Илон Маск / Фото Shutterstock

По его прогнозу, труд превратится в занятие по выбору, подобное спорту или видеоиграм, а в будущем деньги могут потерять свое значение.

Маск заметил, что для воплощения этого сценария необходимы масштабные технологические и социальные изменения.

Какую профессию, по мнению Билла Гейтса, не сможет заменить ИИ?

  • Билл Гейтс считает, что несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта программирование будет оставаться сферой, где без человека не обойтись. По его словам, ИИ уже может писать простой код и помогать с отладкой программ, однако этого недостаточно для полноценной замены специалистов.

  • Гейтс отмечает, что настоящее программирование, заключается не только в выполнении инструкций, но и в решении сложных задач, творческом подходе и создании новых продуктов. Это требует интуиции, логического мышления и воображения – качеств, которые машины не способны воспроизвести полностью.

  • Кроме того, многие программисты говорят о моментах внезапного вдохновения, когда нестандартные идеи и решения возникают благодаря человеческому мышлению. Именно этот инновационный подход, по мнению Гейтса, и делает программистов незаменимыми даже в будущем.