Їх ШІ може замінити першими: Microsoft назвала 10 найуразливіших професій
- Microsoft назвала 10 професій, які можуть бути автоматизовані ШІ.
- Ілон Маск прогнозує, що протягом 10 – 20 років робота може стати необов'язковою через розвиток штучного інтелекту та робототехніки.
Впровадження штучного інтелекту у повсякденне життя створює нові виклики для ринку праці. Вже сьогодні деякі професії ризикують стати непотрібними через автоматизацію.

Які професії може замінити ШІ найближчим часом?
У новому звіті Microsoft представили результати аналізу анонімного масиву даних, що охоплює близько 200 тисяч розмов між користувачами зі США та чат-ботом Copilot за дев'ять місяців 2024 року.
Професія з найбільшою застосовністю до ШІ – це перекладачі. Нейромережа добре працює для перекладу, наразі на ринку є кілька можливостей використання, включно з популярними варіантами від Google (озвучує переклад) та Amazon (перекладає зі 164 мов у режимі реального часу),
– йдеться у пубілкації.
Серед професій, де ШІ також активно використовують, називають істориків. Все більше користувачів звертаються до чат-ботів для пошуку інформації, зокрема щодо історичних подій.
Крім того, значна кількість людей довіряє штучному інтелекту створення програмного коду для верстатів із числовим програмним керуванням, які виконують різання, свердління або фрезерування матеріалів.
До десятки професій, які в перспективі можуть бути повністю автоматизовані нейромережами, увійшли:
- перекладачі;
- історики;
- працівники сфери обслуговування пасажирів;
- торговельні представники;
- письменники та автори;
- співробітники служб підтримки клієнтів;
- програмісти інструментів з ЧПК;
- телефонні оператори;
- працівники туристичних агентств;
- диктори та радіо-діджеї.
"Наше дослідження показує, що ШІ підтримує багато завдань, які стосуються досліджень, письма та комунікації, але не вказує на те, що нейромережа може повноцінно виконувати будь-яку окрему професію", – зазначив старший дослідник Microsoft Кіран Томлінсон.
Чи може робота стати необов'язковою завдяки ШІ?
Як пише Forbes, виступаючи на інвестиційному форумі Ілон Маск заявив, що протягом найближчих 10 – 20 років розвиток штучного інтелекту та робототехніки може зробити роботу необов'язковою.
За його прогнозом, праця перетвориться на заняття за вибором, подібне до спорту або відеоігор, а в майбутньому гроші можуть втратити своє значення.
Маск зауважив, що для втілення цього сценарію необхідні масштабні технологічні та соціальні зміни.
Яку професію, на думку Білла Гейтса, не зможе замінити ШІ?
Білл Гейтс вважає, що попри стрімкий розвиток штучного інтелекту програмування залишатиметься сферою, де без людини не обійтися. За його словами, ШІ вже може писати простий код і допомагати з налагодженням програм, однак цього недостатньо для повноцінної заміни фахівців.
Гейтс наголошує, що справжнє програмування, полягає не лише у виконанні інструкцій, а й у розв'язанні складних завдань, творчому підході та створенні нових продуктів. Це потребує інтуїції, логічного мислення й уяви – якостей, які машини не здатні відтворити повністю.
Крім того, багато програмістів говорять про моменти раптового натхнення, коли нестандартні ідеї та рішення виникають завдяки людському мисленню. Саме цей інноваційний підхід, на думку Гейтса, і робить програмістів незамінними навіть у майбутньому.