Кар'єра та робота Їх ШІ може замінити першими: Microsoft назвала 10 найуразливіших професій
18 грудня, 12:26
Їх ШІ може замінити першими: Microsoft назвала 10 найуразливіших професій

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Microsoft назвала 10 професій, які можуть бути автоматизовані ШІ.
  • Ілон Маск прогнозує, що протягом 10 – 20 років робота може стати необов'язковою через розвиток штучного інтелекту та робототехніки.

Впровадження штучного інтелекту у повсякденне життя створює нові виклики для ринку праці. Вже сьогодні деякі професії ризикують стати непотрібними через автоматизацію.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Entrepreneur.

Які професії може замінити ШІ найближчим часом?

У новому звіті Microsoft представили результати аналізу анонімного масиву даних, що охоплює близько 200 тисяч розмов між користувачами зі США та чат-ботом Copilot за дев'ять місяців 2024 року.

Професія з найбільшою застосовністю до ШІ – це перекладачі. Нейромережа добре працює для перекладу, наразі на ринку є кілька можливостей використання, включно з популярними варіантами від Google (озвучує переклад) та Amazon (перекладає зі 164 мов у режимі реального часу), 
– йдеться у пубілкації.

Серед професій, де ШІ також активно використовують, називають істориків. Все більше користувачів звертаються до чат-ботів для пошуку інформації, зокрема щодо історичних подій.

ШІ здатен замінити значну кількість професій / Фото Unsplash

Крім того, значна кількість людей довіряє штучному інтелекту створення програмного коду для верстатів із числовим програмним керуванням, які виконують різання, свердління або фрезерування матеріалів.

До десятки професій, які в перспективі можуть бути повністю автоматизовані нейромережами, увійшли:

  • перекладачі;
  • історики;
  • працівники сфери обслуговування пасажирів;
  • торговельні представники;
  • письменники та автори;
  • співробітники служб підтримки клієнтів;
  • програмісти інструментів з ЧПК;
  • телефонні оператори;
  • працівники туристичних агентств;
  • диктори та радіо-діджеї.

"Наше дослідження показує, що ШІ підтримує багато завдань, які стосуються досліджень, письма та комунікації, але не вказує на те, що нейромережа може повноцінно виконувати будь-яку окрему професію", – зазначив старший дослідник Microsoft Кіран Томлінсон.

Чи може робота стати необов'язковою завдяки ШІ?

Як пише Forbes, виступаючи на інвестиційному форумі Ілон Маск заявив, що протягом найближчих 10 – 20 років розвиток штучного інтелекту та робототехніки може зробити роботу необов'язковою.

Ілон Маск / Фото Shutterstock

За його прогнозом, праця перетвориться на заняття за вибором, подібне до спорту або відеоігор, а в майбутньому гроші можуть втратити своє значення.

Маск зауважив, що для втілення цього сценарію необхідні масштабні технологічні та соціальні зміни.

Яку професію, на думку Білла Гейтса, не зможе замінити ШІ?

  • Білл Гейтс вважає, що попри стрімкий розвиток штучного інтелекту програмування залишатиметься сферою, де без людини не обійтися. За його словами, ШІ вже може писати простий код і допомагати з налагодженням програм, однак цього недостатньо для повноцінної заміни фахівців.

  • Гейтс наголошує, що справжнє програмування, полягає не лише у виконанні інструкцій, а й у розв'язанні складних завдань, творчому підході та створенні нових продуктів. Це потребує інтуїції, логічного мислення й уяви – якостей, які машини не здатні відтворити повністю.

  • Крім того, багато програмістів говорять про моменти раптового натхнення, коли нестандартні ідеї та рішення виникають завдяки людському мисленню. Саме цей інноваційний підхід, на думку Гейтса, і робить програмістів незамінними навіть у майбутньому.