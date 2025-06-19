Расположена внутри Италии – и это не Ватикан: какое государство является старейшим в мире

Мало кто знает, но старейшее государство в мире – крошечная республика, спрятанная в сердце Италии. Она возникла еще в 301 году.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео "Истории для взрослых" в YouTube.

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Что известно о самом старом государстве в мире

Старейшим государством на планете считается крошечная и солнечная республика Сан-Марино, которая со всех сторон окружена Италией. Она была основана 3 сентября 301 года.

Где расположен Сан-Марино: смотрите на карте

Основателем Сан-Марино был христианин, по имени Маринус, который бежал от преследований со стороны римских императоров.

Сначала он осел в Римене, а затем перебрался на соседнюю гору Титана, где жил отшельником. Впоследствии к нему присоединились другие христиане. Так возникло поселение, которое превратилось в целую страну с собственным устройством,

– рассказал автор видео.

Маринус / Фото Wikipedia

Он также добавил, что перед смертью Маринус завещал потомкам оставаться свободными и от того, и от другого человека, имея в виду римского императора и Папу Римского.

"Реальную независимость Сан-Марино получила в 6 веке. Маринус был канонизирован как святой, и день его памяти, который приходится на 3 сентября, считается днем основания Сан-Марино, старейшего суверенного государства и конституционной республики", – отметил историк.

К слову, самым старым городом в Украине является Белгород-Днестровский. Он был основан еще в 6 веке до нашей эры.