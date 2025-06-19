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Що відомо про найстарішу державу у світі

Найстарішою державою на планеті вважається крихітна й сонячна республіка Сан-Марино, яка з усіх боків оточена Італією. Вона була заснована 3 вересня 301 року.

Де розташований Сан-Марино: дивіться на карті

Засновником Сан-Марино був християнин, на ім'я Маринус, який втікав від переслідувань з боку римських імператорів.

Спочатку він осів у Рімені, а згодом перебрався на сусідню гору Титану, де жив самітником. Згодом до нього приєдналися інші християни. Так виникло поселення, яке перетворилося на цілу країну з власним устроєм,

– розповів автор відео.

Маринус / Фото Wikipedia

Він також додав, що перед смертю Маринус заповів нащадкам залишатися вільними і від тої, і від іншої людини, маючи на увазі римського імператора та Папу Римського.

"Реальну незалежність Сан-Марино здобула у 6 столітті. Маринус був канонізований як святий, і день його пам’яті, який припадає на 3 вересня, вважається днем заснування Сан-Марино, найстарішою суверенної держави і конституційної республіки", – зазначив історик.

До слова, найстарішим містом в Україні є Білгород-Дністровський. Його було засновано ще у 6 столітті до нашої ери.