Настоящая языковая жемчужина: какое украинское слово ставит в тупик переводчиков

В украинском языке есть слова, которые практически не поддаются дословному переводу на другие языки. Одно из таких – глагол "взорувати" и его пассивный залог "взоруватися".

Каково значение слова "созерцать"?

Согласно словарному толкованию, "взорувати" означает брать что-то в качестве примера, подражать или ориентироваться на кого-то или что-то.

Пример употребления этого слова находим у Оксана Забужко:

Собственно шестидесятникам принадлежит окончательная и сомнительная заслуга канонизации того типа дискурса, по которому в Украине до сих пор смотрит любой авторский текст.

Это слово образовано с помощью одного из самых продуктивных методов словообразования – видоизменительного. Основой стало существительное "образец", к которому добавлены суффиксы -ува и -ты.

Слово "взорувати" почти невозможно дословно перевести / Фото Unsplash

Итак, несмотря на то что "взорувати" нечасто встречается в повседневной речи, оно вполне естественным для украинского языка. Это не диалектизм и не калька.

Что касается перевода, то в других языках его значение обычно приходится передавать целыми конструкциями. Ближайшим аналогом в польском является wzorować się, однако эта форма требует отдельной частицы się. В английском языке употребляют конструкцию model oneself on или model oneself after, а в немецком – sich orientieren an.

Как сообщает национальная образовательная платформа "Всеосвіта", самым длинным словом украинского языка, зафиксированным в словарях, является "дихлордифенилтрихлорметилметан" – название химического вещества, которое применяют для борьбы с вредителями. Оно насчитывает 30 букв.

В то же время, по данным Книга рекордов Украины, рекорд принадлежит слову "рентгеноэлектрокардиографического", которое имеет 31 букву и считается самым длинным в украинском языке.

