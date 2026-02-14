Настоящая языковая жемчужина: какое украинское слово ставит в тупик переводчиков
- В украинском языке есть достаточно редкое слово, которое дословно почти невозможно перевести на другие языки.
- Оно означает ориентироваться на кого-то или что-то, брать пример.
В украинском языке есть слова, которые практически не поддаются дословному переводу на другие языки. Одно из таких – глагол "взорувати" и его пассивный залог "взоруватися".
Каково значение слова "созерцать"?
Согласно словарному толкованию, "взорувати" означает брать что-то в качестве примера, подражать или ориентироваться на кого-то или что-то.
Пример употребления этого слова находим у Оксана Забужко:
Собственно шестидесятникам принадлежит окончательная и сомнительная заслуга канонизации того типа дискурса, по которому в Украине до сих пор смотрит любой авторский текст.
Это слово образовано с помощью одного из самых продуктивных методов словообразования – видоизменительного. Основой стало существительное "образец", к которому добавлены суффиксы -ува и -ты.
Итак, несмотря на то что "взорувати" нечасто встречается в повседневной речи, оно вполне естественным для украинского языка. Это не диалектизм и не калька.
Что касается перевода, то в других языках его значение обычно приходится передавать целыми конструкциями. Ближайшим аналогом в польском является wzorować się, однако эта форма требует отдельной частицы się. В английском языке употребляют конструкцию model oneself on или model oneself after, а в немецком – sich orientieren an.
Какое самое длинное слово в украинском языке?
Как сообщает национальная образовательная платформа "Всеосвіта", самым длинным словом украинского языка, зафиксированным в словарях, является "дихлордифенилтрихлорметилметан" – название химического вещества, которое применяют для борьбы с вредителями. Оно насчитывает 30 букв.
В то же время, по данным Книга рекордов Украины, рекорд принадлежит слову "рентгеноэлектрокардиографического", которое имеет 31 букву и считается самым длинным в украинском языке.
Кто придумал слово "мечта"?
Слово "мечта" впервые появилось в журнале "Вечерницы" в письме харьковской общины, подписанном студентом Василием Степановичем Модой. Ранее авторство неологизма ошибочно приписывали Леся Украинка, ее матери Елене Пчилке и Михаилу Старицкому, однако они использовали его уже после публикации 1863 года.
В 1870-х годах слово все чаще встречалось в переводах, периодике и словарях, постепенно входя в активный обиход. Языковеды отмечают, что глагол "мечтать" существовал и раньше, но существительное "мечта" закрепилось именно благодаря литературе середины XIX века.
Со временем это слово стало неотъемлемой частью ежедневного словоупотребления. Сегодня "Мрия" ассоциируется также с легендарным самолетом Ан-225, уничтоженным российскими войсками 27 февраля 2022 года в Гостомеле.