Большинство людей выбирают чай в супермаркете за красивой упаковкой или скидкой, даже не подозревая, что он может быть некачественный. Впрочем достаточно обратить внимание лишь на две надписи на упаковке, которые могут подсказать, действительно ли перед вами хороший продукт.

Об этом рассказывает KURAZH.

Смотрите также Не только мед: какие продукты почти не имеют срока годности

Какой чай не стоит покупать?

Одним из признаков не слишком качественного чая является наличие на упаковке или в описании аббревиатуры CTC. Она расшифровывается как Crush, Tear, Curl – "раздавить, разорвать, скрутить".

Речь идет о технологии, при которой чайные листья пропускают через специальные валики, измельчающие их на мелкие гранулы. Такой способ производства позволяет получить напиток, который быстро заваривается, имеет насыщенный темный цвет и выраженную горчинку.

Чай с пометкой CTC стоит обходить стороной / Фото Unsplash

Однако при этом чай теряет значительную часть своего аромата и полезных эфирных масел. Фактически во время обработки листья сильно измельчают, из-за чего они быстрее отдает цвет и вкус в горячую воду.

Именно поэтому такой чай часто выглядит очень крепким. Однако за быстрое заваривание приходится платить потерей изысканного аромата и полезных эфирных масел.

Еще одним тревожным сигналом являются надписи вроде "Made in Germany", "Made in Poland" или "Произведено в ЕС". Они создают впечатление высокого европейского качества, однако не всегда свидетельствуют о происхождении самого сырья.

Важно обращать внимание на происхождение сырья / Фото Unsplash

Дело в том, что в таких странах, как Германия или Польша, чайные плантации отсутствуют – там только происходит фасовка или обработка. Это означает, что на заводы поставляют дешевое чайное сырье из разных регионов мира, которое затем продают под видом элитного продукта.

Зато качественный чай обычно имеет четкую маркировку с указанием страны, где выращены именно чайные листья, а не только места его упаковки.

Какая марка чая является лучшей в Украине?

Как отмечается на сайте Coffeeok Blog, лучшей маркой чая в Украине является Teahouse, который впервые заявил о себе в 2006 году. Сначала компания задумывалась как небольшой семейный бизнес, однако впоследствии смогла занять ведущие позиции среди производителей чая.

Часть сырья выращивают в экологически чистых регионах Украины, а основные объемы поставляют из лучших чайных плантаций Китая, Индии, Шри-Ланки и Кении, а также других стран, где традиционно выращивают чай.

Ассортимент бренда насчитывает более 350 разновидностей продукции. Кроме классических черных и зеленых чаев, компания предлагает также широкий выбор травяных и фруктовых смесей. Производитель отмечает, что при изготовлении используются натуральные ингредиенты без ГМО и ароматизаторов.

Сколько стоит самый дорогой в мире чай?