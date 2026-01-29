Не Киев и не Харьков: этот город трижды становился столицей Украины
- Винница трижды становилась столицей Украины в критические периоды 1918-1920 годов, в частности во время пребывания правительства УНР в феврале-марте 1919 года.
- Название города может происходить от старославянского слова "вѣно", что означало дар или приданое, связано с историческими событиями с участием литовского князя Ольгерда.
В Украине есть город, который неоднократно оказывался в центре государственных событий в самые сложные моменты. Речь идет о Виннице, которая трижды выполняла роль столицы в критические времена.
Винница – яркий пример города, который скрывает в себе интересное прошлое, пишет "Главред". Название города до сих пор вызывает дискуссии среди историков и языковедов, поскольку имеет несколько версий происхождения.
Почему Винница – жемчужина Подолья?
Город раскинулся на берегах Южного Буга – одной из самых красивых рек Украины. Такое выгодное расположение сделало Винницу важным центром торговли на Подолье. Сейчас это современный промышленный и транспортный центр, в котором сочетается историческое наследие и городское пространство.
Экскурсионный теплоход на реке Южный Буг / Фото Александра Гордиевича
Как Винница становилась столицей Украины?
В течение 1918 – 1920-х годов Винница трижды стала временным центром украинской власти. Самый известный период пришелся на февраль – март 1919 года, когда после захвата Киева большевиками сюда переехало правительство УНР.
В Виннице происходили ключевые политические изменения: Директорию возглавил Симон Петлюра, заменив Владимира Винниченко. Тогда центром государственной жизни стал отель "Савой", где работали правительственные учреждения.
Позже в декабре 1918 года Винница стала местом пребывания Директории во время подготовки восстания против гетмана Павла Скоропадского. А с мая до начала июня 1920 года правительство УНР снова вернулось в город, когда Винницу посетил маршал Польши Юзеф Пилсудский.
Связано ли название города с вином?
В народе самой популярной версией названия города является винокуренные – предприятия по изготовлению крепких напитков. Однако ученые говорят, что это название не имеет исторического подтверждения. Убедительная теория заключается в старославянском слове "вѣно", что означало дар или приданое.
По этой версии, земли вокруг современной Винницы были подарены литовским князем Ольгердом братьям Кориатовичам после освобождения территории от татар. Не исключено, что город унаследовал название от реки Виннички – притока Южного Буга, протекающей по этой местности.
Что еще стоит знать о Виннице?
В Виннице родился Михаил Коцюбинский, пишет "РБК-Украина". Сейчас его дом превращен в музей с аутентичной мебелью и фото. Винница известна как культурный хаб Подолья с туристическими аттракциями, например фонтан Roshen, музей Пирогова и "Тропа Коцюбинского".
Одной из старейших улиц Харькова считается Рымарская, которая получила свое название от первых поселенцев – лимаров или римаров, занимавшихся выделкой шкур.
В Одессе переименовали улицу Софьи Перовской на Мраморную, чтобы отметить символ одесской архитектуры.
Часті питання
Почему Винница стала временной столицей Украины в 1918-1920-х годах?
Винница трижды становилась временным центром украинской власти в силу политических обстоятельств, в частности в феврале - марте 1919 года, когда после захвата Киева большевиками правительство УНР переехало сюда. Город также был местом пребывания Директории во время подготовки восстания против гетмана Павла Скоропадского в декабре 1918 года и снова принял правительство УНР в мае - июне 1920 года.
Какие версии происхождения названия города Винница существуют?
Существует несколько версий происхождения названия города. Одна из них связана с винокурнями, но ученые считают эту версию неподтвержденной. Другая версия происходит от старославянского слова 'вѣно', что означало дар или приданое. Также возможно, что название происходит от реки Виннички, притока Южного Буга.
Почему Винница считается жемчужиной Подолья?
Винница расположена на берегах Южного Буга, что делает ее важным торговым центром Подолья. Город сочетает историческое наследие с современным промышленным и транспортным развитием, что делает его значимым культурным и экономическим центром региона.