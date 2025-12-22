Какой кофе стал лучшим в Украине в 2025 году и почему

2025 год подходит к своему завершению, поэтому время подводить итоги. За этот год украинцы выпили много чашек кофе, однако одна марка оказалась лидером.

Стало известно, какой кофе стал лучшим в Украине в 2025 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на kokl.ua.

Какой кофе стал лучшим в 2025 году?

Существует несколько вариантов рейтинга лучших марок кофе в Украине за последние 12 месяцев. Например, сайт coffeeok.com.ua опирался на свежесть, вкус и популярность марки кофе. Украинский бренд Gemini, известный украинский бренд кофе, завоевывает признание благодаря своим предложениям.

Бренд использует высококачественные зерна арабики из Колумбии, которые известны своими выразительными вкусами черной смородины и шоколада. Эспрессо от Gemini как нечто большее, чем просто напиток, ведь оно дарит взрыв вкуса и эмоций в каждом глотке.



Несколько марок кофе выбирали чаще всего / Фото Pexels

Другой фаворит – Lavazza. Этот бренд родом из Италии, однако он адаптировался к украинским кофемашинам. Эту марку кофе часто называют "золотым стандартом". Кофе в зернах Starbucks, который теперь можно приобрести в супермаркетах, привлекает внимание ценителей специализированного кофе своими выразительными нотками ванильной карамели.

Не стоит обходить и Jacobs, ведь этот бренд смог совместить доступность и качество.

Какой кофе является лучшим из супермаркета?

Немецкие эксперты проверили 21 популярную кофейную смесь, оценив их аромат, вкус и соотношение цены и качества. В результате только две марки получили звание безоговорочных лидеров, пишет Polski Obserwator DE.

В результатах тестирования особенно отличились две торговые марки: Lavazza Espresso Italiano Cremoso получила итоговую оценку "хорошая" (1,8) и Segafredo Intermezzo расположилась чуть ниже с результатом "хорошая" (1,9).

