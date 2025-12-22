Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Локальную историю".

Кто из выдающихся украинцев имел собственное рекламное агентство?

В начале 1937 года, отбыв 2,5 года заключения в Береге-Картузской и львовских "Бригидках", Роман Шухевич вышел на свободу. По образованию инженер, он не смог устроиться на хорошо оплачиваемую работу, поэтому решил создать ее сам и основал рекламное бюро, которое со временем должно было превратиться в большое многопрофильное предприятие.

Компаньоном Шухевич пригласил выпускника Высшей школы зарубежной торговли Богдана Чайковского.

Фирму назвали "Фама" – в честь античной богини слухов. Средства для получения лицензии предоставило общество "Молодая община", членом которого был Шухевич. Следующим шагом стало привлечение клиентов и налаживание сотрудничества с печатными изданиями.

Роман Шухевич / Архивное фото

Здесь помогли личные связи. Председатель "Центросоюза" Юлиан Шепарович, который ранее возглавлял "Молодую общину", быстро согласился на сотрудничество. Уже в 1937 году к сотрудничеству с "Фамой" присоединились "Маслосоюз", фирма "Елегант", изготавливала пасту для обуви, "Фортуна новая" со своими сладостями и "Калина", которая производила бумагу для сигарет.

Также газета "Дело" согласилась печатать рекламу со скидкой 75% после того, как "Фама" оплатила 5 тысяч злотых залога. Издатель Дмитрий Палиив, который стоял за изданиями "Батькивщина", "Победа", "Украинские вести" и "Хлеборобский путь", предоставил еще скидку в 80%.

Самыми сложными оказались договоренности с Иваном Тиктором – владельцем крупнейшего украинского издательского концерна. Только, когда деятельность "Фамы" стала заметной, он сам обратился к Чайковскому и согласился публиковать рекламу со скидкой 65%.

Что делала "Фама" для привлечения внимания?

Ради привлечения внимания к агентству Шухевич и Чайковский иногда прибегали к нестандартным, даже провокационным шагам. Так, в прессе появлялись объявления о якобы запланированном самоубийстве женщины, которая должна была прыгнуть с крыши гостиницы "Жорж".

В назначенное время, когда у здания собралась толпа, с крыши сбрасывали куклу с рекламной надписью. Или же публиковали объявления с эротическим подтекстом. В то время таковыми считались даже изображения девушек с открытым коленом.

Рекламные объявления "Фамы" / Фото "Историческая правда"

Впоследствии в "Фаме" появился отдел декорирования витрин, тогда же начали производство рекламных щитов, будок и плакатов. Агентство также запустило рекламу перед киносеансами в крупнейших львовских кинотеатрах. Постепенно агентство начало помогать клиентам со сбытом продукции.

Работали часто по 12 часов в сутки. Уже к концу года агентство размещало рекламу не только во Львове, но и в газетах Кракова и Варшавы, а также в Германии и Венгрии. Ежемесячная прибыль каждого из компаньонов достигал 1,5 тысячи злотых.

Как "Фама" помогала ОУН?

С самого начала компания вела двойную бухгалтерию: официальную и "теневую". С последней ежемесячно не менее 100 злотых переводили Организации украинских националистов.

"Фама" также стала местом работы для многих членов подпольной ОУН, преимущественно бывших политических заключенных, которые, как и Шухевич, не имели шансов устроиться на хорошую работу.

Поэтому параллельно с открытием филиалов в уездах выстраивалась и подпольная сеть. В офисе висела большая карта на которой золотыми булавками обозначали постоянные представительства, а серебряными – временные.

К 1939 году "Фама" превратилась в многопрофильное предприятие с годовыми доходами в десятки тысяч злотых. Работу компании не остановило и то, что Роман Шухевич уехал защищать Карпатскую Украину.

Тогда руководство взял на себя Богдан Чайкивский. Начали подготовку к производству содовой воды "Чайка", планировали издать адресный справочник украинских купцов и промышленников, который должен был появиться осенью. Впрочем, все эти намерения разрушила война.

Что известно о деятельности Шухевича в ОУН?

Как пишет Украинский институт национальной памяти, возглавляя Организацию Украинских Националистов, Шухевич зарекомендовал себя как талантливый политик. Именно под его руководством ОУН осуществила ряд ключевых политических шагов.

В августе 1943 года состоялся III Чрезвычайный большой сбор ОУН, на котором приняли развернутую программу организации, что фактически было программой национально-освободительного движения.

Роман Шухевич с сестрой Натальей / Фото ЦГВР

В ноябре того же года при участии Шухевича была проведена Конференция порабощенных народов – своеобразный антикоммунистический Интернационал, призванный стать основой для общего антисоветского фронта народов СССР.

А уже в июле 1944 года ОУН создала подпольный парламент – Украинский главный освободительный совет. В ее состав вошли представители разных политических сил, которых объединяла общая готовность к вооруженной борьбе за создание Украинского государства.

