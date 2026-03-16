Видео с Нетаньяху в кафе завирусилось в сети: вы тоже захотите заказать этот кофе

Беньямин Нетаньяху снял видео, которое мгновенно стало вирусным. На нем премьер опроверг слухи о своей якобы смерти. И если внимание мировых медиа привлекло само появление Нетаньяху, то нас очаровал его кофейный напиток.

Видео премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху, которое было опубликовано 15 марта 2026 года, стало безумно обсуждаемым, потому что ранее иранские государственные СМИ распространили слухи о его якобы смерти или ранении, отмечает Reaters. В ролике Нетаньяху получает чашку кофе и шутит с помощником.

Какой напиток выбрал Нетаньяху?

В ролике премьер получает капучино и шутит с помощником, говоря, что он "без ума от кофе" и от своих людей. Мы уже представляем, как сегодня все пойдут заказывать капучино.

Премьер Израиля заказывает кофе в Иерусалиме

В комментариях от видео некоторые пользователи активно сомневаются в достоверности видео и пишут, что оно сделано искусственным интеллектом:

Имею серьезные сомнения относительно достоверности этого, откровенно говоря, очевидно искусственного видео... Волшебный карман, кофе в чашке, что будто бросает вызов гравитации. Хорошая попытка,

– пишет комментарий один из пользователей.

Что стоит знать о капучино?

Капучино – это идеальный напиток на любое время дня, который сочетает эспрессо и горячее молоко с пенкой. Хотя мы считаем его итальянским, корни напитка уходят в Австрии 17 век: польский дворянин Ежи Францишек Кульчицкий, который открыл первую венскую кофейню, добавлял в крепкий кофе молоко и мед, чтобы сделать вкус мягче, а цвет похожим на одежду монахов.

Именно отсюда, как рассказывает Lavazza UK, и происходит название "капучино". Современный вариант напитка появился в 20 веке после изобретения эспрессо-машины итальянцем Ачилле Гаджиа, которая позволила создавать пенное молоко для идеальной текстуры.

Капучино отличается от эспрессо меньшей интенсивностью и мягкостью благодаря молочной пене, а вкус можно варьировать в зависимости от сорта кофе: от эфиопского для более сладкого напитка до бразильского, гватемальского или костариканского для более насыщенного шоколадно-орехового вкуса.

