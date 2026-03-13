Международный день сна отмечается ежегодно во вторую пятницу марта, чтобы напомнить всем о пользе от полноценного отдыха. На этот раз он выпал на 13 марта, и мы решили не просто отметить праздник, а сделать его немного веселее.
Мы подготовили для вас подборку самых забавных случаев, когда известные политики были "застуканы" дремлющими на публике. Даже на важнейших заседаниях иногда трудно удержаться от короткого "отдыха". Готовьтесь смеяться и удивиться, ведь политический сон тоже бывает очень забавным.
Забавные моменты, когда политики дремали на публике
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун "отдыхает" во время ООН / фото CNN
Экономический советник Обамы Ларри Саммерс во время этой пресс-конференции в апреле 2009 года в Белом доме / фото CNN
Папа Бенедикт XVI (C, на то время 83 года), засыпает во время празднования Папской мессы на зерновых в апреле 2010 года во Флориане / фото CNN
Берлускони отдыхает на пресс-конференции в Иерусалиме в январе 2009 года / фото CNN
Когда президент Китая Си Цзиньпин выступал на банкете в Лондоне в среду, 21 октября, во время своего государственного визита в Великобританию, можно было увидеть, как соседние участники немного задремали / фото CNN
Президент Дональд Трамп появляется на мероприятии по снижению цен на лекарства в Овальном кабинете в Белом доме 6 ноября 2025 года / фото CNN
Президент Трамп, казалось, боролся со сном во время заседания кабинета министров / фото The New York Times
Трамп принял участие во встрече, где было объявлено, что цены на популярные лекарства для похудения будут снижены, и в некоторые моменты его глаза были закрыты / фото Vijesti
Джейкоб Риз-Могг, казалось, заснул в Палате общин во время дебатов по предложению сэра Оливера Летвина / фото Daily Mail
Британский член парламента засыпает во время дебатов в Палате общин / фото ABC News
Президент Байден, кажется, заснул на встрече в Анголе /фото с ютуб-канала Times News
Конгрессмен засыпает во время ночной сессии в Палате представителей / фото BBC
