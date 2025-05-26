Ей всего 40 лет: какой современный язык считается самым молодым

Сегодня в мире существуют тысячи самобытных языков. Но есть один, который появился всего около 50 лет назад и стремительно развивается.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на IFL-Science.

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Какой язык можно считать самым молодым в мире

Если рассматривать только те языки, которые имеют хоть какой-то официальный статус, то самым молодым среди них, вероятно, является африкаанс.

Он берет свое начало в 17 веке, когда в южную часть Африки начали прибывать голландские колонисты, известные впоследствии как буры. Позже в результате культурного и экономического взаимодействия с коренными народами континента, другими европейцами и рабами из Восточной Азии голландский язык буров постепенно упрощался и вместе с тем поглощал отдельные слова и целые языковые конструкции из других языков.

В результате сформировался своеобразный лингвистический "коктейль" на основе голландского 17 века, но с заметными отличиями.

Официальным самым молодым языком считается африкаанс / Фото Pexels

Первые письменные попытки использования африкаанс датируются началом 1860 годов. А уже в 1875 году появилось первое общество, которое начало пропагандировать африкаанс как отдельный официальный язык. В 1925 году правительство Южной Африки официально признало его самостоятельным языком, а не диалектом голландского, и в том же году предоставило ему статус одного из государственных языков. Считается, что сегодня языком африкаанс владеют около 9 – 10 миллионов человек.

В то же время, если не учитывать официальный статус, самым молодым живым языком может считаться лайт вальбири (Light Warlpiri). Он возник в течение последних 40 – 50 лет в Ладжаману – отдаленном поселении в Северной территории Австралии. Сейчас на нем общаются примерно 350 человек.

Лайт вальбири – типичный креольский язык, построенный на основе английского с включением элементов местных туземных слов. С течением времени он сформировал собственную грамматическую систему, которая стала родной для жителей Ладжамана.

Напомним, что наиболее родственным с украинским языком является белорусский. Интересно, что русский язык лишь на пятом месте по приближенности.