Этого "монстра" создавали 10 лет: какой перец чили является самым острым в мире

Многие до сих пор продолжают считать, что Carolina Reaper самый острый перец чили в мире. Однако на самом деле, с 2023 года этот титул принадлежит сорту Pepper X.

О том, какова острота Pepper X, пишет IFLScience.

Насколько острый Pepper X?

Созданный Эдом Керри перец Pepper X официально вошел в "Книгу рекордов Гиннеса" после того, как во время тестирований показал невероятные 2 693 000 единиц по шкале Сковилла (SHU).

Pepper X / Скриншот

Для сравнения, легендарный Carolina Reaper, который также вывел Керри и который удерживал рекорд с 2013 года, имеет средний показатель 1 569 300 SHU, что более чем на миллион меньше, чем Pepper X.

Обратите внимание! Шкала Сковилла используется для определения уровня жгучести перцев Чили и других острых продуктов. Она показывает, сколько сладкой воды нужно, чтобы нейтрализовать остроту. В случае Pepper X для этого понадобилось бы почти 2,7 миллиона чашек такой воды.

Есть ли возможность попробовать Pepper X?

Несмотря на огромный интерес фанатов экстремально острой пищи, Керри не продает ни сам Pepper X, ни его семена. Попробовать этот сорт можно только в составе фирменных острых соусов.

По словам Керри, на создание Pepper X ушло 10 лет. Все это время он скрещивал Carolina Reaper с другими "жестоко острыми" сортами на своей ферме в Форт-Милле, штат Южная Каролина.

Кэрри также рассказал, что после того, как съел целый Pepper X, он "около часа лежал на мраморной стене под дождем, стонучи от боли".

Какое растение является еще более острым чем Pepper X?

Как сообщает Oddity Central, капсаицин – вещество, которое придает перцу его жгучести – не является самым мощным природным раздражителем боли.

Существует значительно более сильное соединение – резинифератоксин, который считают химическим "родственником" капсаицина. Он содержится в растениях Euphorbia resinifera из Марокко и Euphorbia poissonii, что растет в Нигерии.

Уровень его жгучести достигает около 16 миллиардов единиц по шкале Сковилла. Для человека это вещество почти невыносимо даже в чрезвычайно малых дозах.

Из каких перцев изготавливают паприку?

Ранее мы рассказывали, что многих пользователей соцсетей удивил факт, что паприка – это не отдельное растение, а специя, которую изготавливают из высушенного перца.

На самом деле паприку делают из измельченного сладкого и мягкого перца, который после высушивания превращают в порошок. Острые сорта перца в свое время привезли в Европу испанские мореплаватели после путешествий в Америку, а впоследствии европейцы вывели сладкие разновидности.

Для производства паприки обычно используют длинный и тонкий перец, похожий на болгарский, но без выраженной остроты. В Венгрии, где паприка стала одной из главных национальных специй, наиболее популярным является именно сладкий ее вариант.