26 ноября, 18:26
Один из самых известных украинских писателей не издал при жизни ни одной книги: как так случилось

Юрий Семенюк
Книги, книги и еще раз книги. Именно по ним становятся известными их авторы – писатели и поэты. Однако есть исключительная фигура в украинской литературе, которая получила славу, не издав ни одного сборника.

Его произведения расходились рукописями, а напечатаны были только после смерти. И вы точно знаете человека, о котором идет речь. Кто же это – расскажет 24 Канал со ссылкой на "Куншт".

Какой украинский писатель не издал ни одной книги?

Вы точно знаете этого человека, даже если не интересуетесь литературой и могли видеть на 500-гривневой купюре. Так, речь идет о Григории Сковороде – странствующего философа, поэта, автора басен. Однако ни одно его произведение при жизни опубликованным не было. Парадокс, не так ли?

Хотя, как отмечают в Киевском национальном экономическом университете, существует утверждение, что единственным прижизненным изданием работ Сковороды был "Богогласник", который вышел якобы в 1790 году. В частности этому посвятила работу Людмила Рингис, которая заметила, что невозможно подтвердить, действительно ли такое издание было. А в основном исследователи жизни Сковороды единодушны – при жизни философа ни одного издания его произведений не было.


Григорий Сковорода / Фото UAHistory

Самый известный сборник Сковороды "Сад божественных песен" был опубликован через 65 лет после смерти автора – в 1861 году.

Что стоит знать о Григории Сковороде?

  • Автор слов "Мир меня и не поймал" не получил высшего образования, но самостоятельно овладел иностранными языками и игрой на инструментах.

  • Сковорода был аскетом и есть легенда, что он не поклонился российской императрице Екатерине II.

  • Интересно, что как выглядел Сковорода на самом деле неизвестно. Все изображения являются якобы копией прижизненного портрета, который фактически никто не видел.