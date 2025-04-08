Это большой риск: о чем никогда не стоит рассказывать ChatGPT

За последние несколько лет люди многому научился у ChatGPT от OpenAI, но в то же время бот много узнал о нас. Исследователи искусственного интеллекта говорят, что люди должны быть более осторожными в том, что говорят ИИ.

Чем больше вы делитесь информацией с ботами, как ChatGPT, тем полезнее они могут быть. Однако некоторой информацией особенно рискованно делиться с ИИ, пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Билл Гейтс заявил, что только 3 профессии выживут в эпоху ИИ: какая работа останется для людей

Какую информацию не стоит раскрывать

Информация, удостоверяющая личность – водительское удостоверение и паспорт, а также дата рождения, адрес и номер телефона. Некоторые чат-боты умеют их редактировать.

Медицинские результаты. Конфиденциальность является основной ценностью в здравоохранении, чтобы предотвратить дискриминацию и смущение. Но чат-боты, как правило, не являются частью специальной защиты, предоставляемой медицинским данным.

Если у вас есть соблазн попросить ИИ интерпретировать результаты лабораторных исследований, обрежьте изображение или отредактируйте документ перед загрузкой.



Какую информацию не стоит раскрывать / Фото iStock

Финансовые счета. Оберегайте номера своих банковских и инвестиционных счетов, которые могут быть использованы для мониторинга или доступа к вашим средствам.

Корпоративная информация, являющаяся собственностью компании. Если вы используете основные версии популярных чат-ботов для рабочих целей, вы можете непреднамеренно раскрыть данные клиентов или непубличную коммерческую тайну – даже во время написания электронного письма.

Компания Samsung запретила ChatGPT после того, как один из инженеров слил внутренний исходный код сервиса. Если искусственный интеллект полезен в вашей работе, ваша компания должна подписаться на корпоративную версию или иметь свой собственный искусственный интеллект с защитой, соответствующей специфике компании.



Пять вещей, о которых не стоит рассказывать ChatGPT / Фото iStock

Логины. С появлением ИИ-агентов, способных выполнять реальные задачи, появилось больше причин передавать учетные данные чат-боту. Эти сервисы не были созданы как цифровые хранилища – сохраняйте свои пароли, PIN-коды и вопросы безопасности в менеджере паролей.

Также эксперты рекомендуют удалять чаты с ботами и использовать временный чат, похожий на режим инкогнито в вашем браузере.