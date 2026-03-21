Эту песню Оксана Билозир услышала в Кабуле в 1986 году и сделала ее безумно популярной в Украине

Одна украинская застольная песня стала известной благодаря исполнению артистки Оксаны Билозир. В 1986 году она услышала ее в Кабуле – песню исполнял один из украинских военных под гитару. Мелодия настолько поразила артистку, что она сразу решила добавить ее в свой репертуар. Впоследствии композиция стала популярной и получила широкое признание, а сегодня эта мелодия знакома многим и до сих пор ассоциируется с теплом и искренностью.

Какая украинская песня стала популярной благодаря Оксане Билозир?

Об этом рассказали в одном из музыкальных шоу "Угадай мелодию". Речь идет об украинской народной песне "Зеленеє жито, зелене", которая относится к обрядовым и застольным композициям. Один из первых записей песни сделала известная фольклористка Евдокия Зуиха. Широкую популярность произведение получило благодаря эстрадному исполнению Оксаны Билозир.

Впоследствии композицию исполняли также Национальный хор имени Григория Веревки, Наталья Бучинская, Эрика и хор "Гомон". Сегодня песня часто звучит на семейных праздниках и вечерницах.

Что интересного вы не знали об Оксане Билозир?

Оксана Билозир выросла в музыкальной семье: ее мама имела талант к пению и играла на нескольких инструментах, хотя не имела музыкального образования. Детство артистки прошло в городке Яворов на Львовщине, рассказывает Liza.ua.

Она училась в музыкальном училище и впоследствии поступила в консерваторию, что удалось ей со второго раза. Первое сценическое выступление Оксаны состоялось еще в школьные годы, тогда она исполнила песню "Степом, степом". Значительное влияние на ее становление имел и отец, который был политическим заключенным и передал дочери любовь к Украине.

Широкую известность Билозир получила в 1979 году, став солисткой ансамбля "Ватра", с которым выступала не только в Украине, но и за рубежом. Ее творчество неоднократно сталкивалась с цензурой, в частности фильм об ансамбле долгое время был запрещен, но впоследствии все же вышел в эфир. В 2016 году певица отметила 40-летие творческой деятельности большим концертом, который транслировался онлайн для зрителей во всем мире.

