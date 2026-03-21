Эту песню Оксана Билозир услышала в Кабуле в 1986 году и сделала ее безумно популярной в Украине
Одна украинская застольная песня стала известной благодаря исполнению артистки Оксаны Билозир. В 1986 году она услышала ее в Кабуле – песню исполнял один из украинских военных под гитару. Мелодия настолько поразила артистку, что она сразу решила добавить ее в свой репертуар. Впоследствии композиция стала популярной и получила широкое признание, а сегодня эта мелодия знакома многим и до сих пор ассоциируется с теплом и искренностью.
Смотрите также Не выдержал даже Артем Пивоваров: вирусный тренд в тредсе успел возмутить сеть, и вот почему
Какая украинская песня стала популярной благодаря Оксане Билозир?
Об этом рассказали в одном из музыкальных шоу "Угадай мелодию". Речь идет об украинской народной песне "Зеленеє жито, зелене", которая относится к обрядовым и застольным композициям. Один из первых записей песни сделала известная фольклористка Евдокия Зуиха. Широкую популярность произведение получило благодаря эстрадному исполнению Оксаны Билозир.
Смотрите также Хватит листать ленту: украинцы показали, как интересно проводят время без телефона
Впоследствии композицию исполняли также Национальный хор имени Григория Веревки, Наталья Бучинская, Эрика и хор "Гомон". Сегодня песня часто звучит на семейных праздниках и вечерницах.
Что интересного вы не знали об Оксане Билозир?
Оксана Билозир выросла в музыкальной семье: ее мама имела талант к пению и играла на нескольких инструментах, хотя не имела музыкального образования. Детство артистки прошло в городке Яворов на Львовщине, рассказывает Liza.ua.
Она училась в музыкальном училище и впоследствии поступила в консерваторию, что удалось ей со второго раза. Первое сценическое выступление Оксаны состоялось еще в школьные годы, тогда она исполнила песню "Степом, степом". Значительное влияние на ее становление имел и отец, который был политическим заключенным и передал дочери любовь к Украине.
Широкую известность Билозир получила в 1979 году, став солисткой ансамбля "Ватра", с которым выступала не только в Украине, но и за рубежом. Ее творчество неоднократно сталкивалась с цензурой, в частности фильм об ансамбле долгое время был запрещен, но впоследствии все же вышел в эфир. В 2016 году певица отметила 40-летие творческой деятельности большим концертом, который транслировался онлайн для зрителей во всем мире.
Какие еще интересные новинки стоит прочитать?
Узнайте, где попробовать самый вкусный хот-дог времен студенчества миллениалов. Речь идет о точке Биг Бургер, где уже много лет готовят хот-доги с щедрым наполнением: морковь, кукуруза, соусы – и все это в значительно больших объемах, чем привыкли видеть в современных заведениях.
Или же, как Артем Пивоваров прокомментировал популярный тренд в тредсе. Артист критически отреагировал на него, отметив, что лайки не помогают в важных делах, как, например, приобретение техники для защитников Украины.
