Владимир Ивасюк мечтал совсем не о музыке: вы не поверите, кем он хотел стать

Владимир Ивасюк мог бы войти в историю совсем не как автор "Червоной руты". До того, как его песни покорили Украину, он строил совершенно иную профессиональную карьеру.

Трудно поверить, что человек, подаривший Украине одни из самых известных песен, когда-то всерьез планировал связать свою жизнь с совершенно неожиданной профессией, пишет 24 Канал.

Какую профессию получил Ивасюк?

Владимир Ивасюк родился 4 марта 1949 года в Кицмане на Буковине в семье педагогов. Музыка появилась в его жизни еще в детстве, однако параллельно он интересовался наукой.

В 1967 году Ивасюк поступил в Черновицкий медицинский институт. После первого курса его отчислили по политическим причинам, но впоследствии он восстановился.

Позже Ивасюк продолжил образование уже во Львовском медицинском институте. И это был не формальный интерес к профессии. Будущий композитор серьезно изучал медицину и в 1973 году получил диплом врача.

Пока изучал медицину – сочинял музыку

Несмотря на учебу, Ивасюк не оставлял своего главного увлечения. Он играл на нескольких музыкальных инструментах, сочинял песни и выступал. Еще в школьные годы он организовал вокально-инструментальный ансамбль "Буковинка", а впоследствии начал писать собственные композиции.

Именно во время учебы в медицинском институте появилась песня, которая впоследствии сделала его знаменитым. "Червону руту" он написал в 21 год.

В 1970 году песня прозвучала на Театральной площади в Черновцах в исполнении самого композитора и Елены Кузнецовой. Композиция очень быстро стала популярной, а впоследствии превратилась в один из символов украинской музыки.

Интересно, что на создание песни Ивасюка вдохновили украинские народные легенды о волшебном цветке руте, а также фольклор Буковины.

Ивасюк и Кузнецова исполняют "Червону руту" / "Голос Украины"

В конце концов музыка победила

Даже после того, как музыкальная карьера начала стремительно развиваться, Ивасюк не сразу оставил медицину. После получения диплома он поступил в аспирантуру на кафедру патологической физиологии. Одновременно учился во Львовской консерватории на композиторском отделении.

То есть некоторое время Ивасюк фактически жил сразу двумя жизнями: будущего медика и профессионального композитора.

Постепенно стало ясно, что именно музыка была его истинным призванием. Ивасюк писал песни, которые исполняли популярные украинские артисты, создавал вокально-инструментальные композиции и работал над музыкой для кино.

За свою короткую жизнь он создал более 100 песен, среди которых "Червона рута", "Водограй", "Я пойду в далекие горы" и другие композиции, ставшие частью украинского культурного наследия.