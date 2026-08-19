Трудно поверить, что человек, подаривший Украине одни из самых известных песен, когда-то всерьез планировал связать свою жизнь с совершенно неожиданной профессией, пишет 24 Канал.

Какую профессию получил Ивасюк?

Владимир Ивасюк родился 4 марта 1949 года в Кицмане на Буковине в семье педагогов. Музыка появилась в его жизни еще в детстве, однако параллельно он интересовался наукой.

В 1967 году Ивасюк поступил в Черновицкий медицинский институт. После первого курса его отчислили по политическим причинам, но впоследствии он восстановился.

Позже Ивасюк продолжил образование уже во Львовском медицинском институте. И это был не формальный интерес к профессии. Будущий композитор серьезно изучал медицину и в 1973 году получил диплом врача.

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Пока изучал медицину – сочинял музыку

Несмотря на учебу, Ивасюк не оставлял своего главного увлечения. Он играл на нескольких музыкальных инструментах, сочинял песни и выступал. Еще в школьные годы он организовал вокально-инструментальный ансамбль "Буковинка", а впоследствии начал писать собственные композиции.

Именно во время учебы в медицинском институте появилась песня, которая впоследствии сделала его знаменитым. "Червону руту" он написал в 21 год.

В 1970 году песня прозвучала на Театральной площади в Черновцах в исполнении самого композитора и Елены Кузнецовой. Композиция очень быстро стала популярной, а впоследствии превратилась в один из символов украинской музыки.

Интересно, что на создание песни Ивасюка вдохновили украинские народные легенды о волшебном цветке руте, а также фольклор Буковины.

Ивасюк и Кузнецова исполняют "Червону руту" / "Голос Украины"

В конце концов музыка победила

Даже после того, как музыкальная карьера начала стремительно развиваться, Ивасюк не сразу оставил медицину. После получения диплома он поступил в аспирантуру на кафедру патологической физиологии. Одновременно учился во Львовской консерватории на композиторском отделении.

То есть некоторое время Ивасюк фактически жил сразу двумя жизнями: будущего медика и профессионального композитора.

Постепенно стало ясно, что именно музыка была его истинным призванием. Ивасюк писал песни, которые исполняли популярные украинские артисты, создавал вокально-инструментальные композиции и работал над музыкой для кино.

За свою короткую жизнь он создал более 100 песен, среди которых "Червона рута", "Водограй", "Я пойду в далекие горы" и другие композиции, ставшие частью украинского культурного наследия.