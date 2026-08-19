Складно повірити, що людина, яка подарувала Україні одні з найвідоміших пісень, колись серйозно планувала пов'язати своє життя із зовсім несподіваним фахом, пише 24 Канал.

Який фах отримав Івасюк?

Володимир Івасюк народився 4 березня 1949 року в Кіцмані на Буковині в родині педагогів. Музика з'явилася в його житті ще в дитинстві, однак паралельно він цікавився наукою.

У 1967 році Івасюк вступив до Чернівецького медичного інституту. Після першого курсу його відрахували через політичні причини, але згодом він поновив навчання.

Пізніше Івасюк продовжив освіту вже у Львівському медичному інституті. І це був не формальний інтерес до професії. Майбутній композитор серйозно вивчав медицину й у 1973 році отримав диплом лікаря.

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Поки вивчав медицину – писав музику

Попри навчання, Івасюк не залишав своє головне захоплення. Він грав на кількох музичних інструментах, створював пісні та виступав. Ще у шкільні роки він організував вокально-інструментальний ансамбль "Буковинка", а згодом почав писати власні композиції.

Саме під час навчання в медичному інституті з'явилася пісня, яка згодом зробила його знаменитим. "Червону руту" він написав у 21 рік.

1970 року пісня прозвучала на Театральній площі в Чернівцях у виконанні самого композитора та Олени Кузнєцової. Композиція дуже швидко стала популярною, а згодом перетворилася на один із символів української музики.

Цікаво, що до створення пісні Івасюка надихнули українські народні легенди про чарівну квітку руту, а також фольклор Буковини.

Івасюк та Кузнєцова виконують "Червону руту" / "Голос України"

Зрештою музика перемогла

Навіть після того, як музична кар'єра почала стрімко розвиватися, Івасюк не відразу залишив медицину. Після отримання диплома він вступив до аспірантури на кафедру патологічної фізіології. Водночас навчався у Львівській консерваторії на композиторському відділенні.

Тобто певний час Івасюк фактично жив одразу двома життями: майбутнього медика та професійного композитора.

Поступово стало зрозуміло, що саме музика була його справжнім покликанням. Івасюк писав пісні, які виконували популярні українські артисти, створював вокально-інструментальні композиції та працював над музикою до кіно.

За своє коротке життя він створив понад 100 пісень, серед яких "Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі гори" та інші композиції, які стали частиною української культурної спадщини.