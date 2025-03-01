Канадские кофейни против Трампа: они запустили своеобразный флешмоб как проявление протеста

В Канаде кофейная культура претерпевает изменения из-за политического дискурса. там кофейни запустили флешмоб со своеобразным протестом президенту США Дональду Трампу.

В кофейнях Торонто традиционный "американо" получил новое название – "канадиано". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Проявление национального достоинства

Таким образом владельцы заведений выразили протест против заявлений и политики бывшего президента США Дональда Трампа, который ранее ввел 25% налог на канадские товары и назвал Канаду "51-м штатом Америки".

Эта инициатива берет начало от компании Kicking Horse Coffee, которая еще 16 лет назад начала готовить кофе под названием "канадиано". Теперь же волна переименования охватила кофейни по всей стране.

Один из первых, кто поддержал движение, – Уильям Оливьера, владелец кафе "Белимз". Он отмечает, что его заведение не преследует политических целей, но хочет поддержать национальную гордость канадцев.

Для нас это возможность показать, кто мы есть, и напомнить всем, что нас нельзя топтать и унижать,

– заявил Оливьера.

К флешмобу присоединилась также Элизабет Уотсон, владелица кафе "Палисейдз" в Британской Колумбии. Она рассказала, что вместе со своими сотрудниками просто заменила название напитка в меню и на вывесках.



В Канаде больше нет американо / Фото Pexels

Местные жители положительно отреагировали на такую инициативу. Многие предполагают, что название "американо" больше никогда не вернется в канадские кафе.

Таким образом, "канадиано" становится не просто кофе, а своеобразным символом национальной идентичности и сопротивления политическому давлению.