Российская атака уничтожила часть "Будущего": что случилось с самой большой картиной Украины

В Луцке в результате российской атаки был поврежден художественный проект, рассказывающий о происхождении мира, человечестве и нашем будущем. Символично, что пострадала именно часть под названием "Будущее", и теперь ее создатели раздумывают, стоит ли полностью восстанавливать разрушенное или оставить следы войны в качестве напоминания для будущих поколений.

Повреждения получила экспозиция "Космогония" в Музее современного украинского искусства Корсаков. Как сообщил основатель музея Виктор Корсак, после российской атаки 13 октября возник пожар, который затронул часть масштабного художественного проекта. В то же время другие залы музея уцелели, а остальные произведения не пострадали.

Что известно о повреждениях "Космогонии"?

Вечером 13 октября в результате падения обломков российского реактивного дрона загорелась крыша культурно-развлекательного центра "Адреналин Сити", где расположен музей. Огонь повредил часть "Космогонии" – масштабного художественного проекта, созданного художником Петром Антипом по концепции Виктора Корсака.

Проект охватывает историю Вселенной, Земли, природы, человека и общества. Его авторы стремились осмыслить три фундаментальных вопроса: откуда мы взялись, кто мы такие и что нас ждет.

Именно поэтому повреждение фрагмента "Будущее" имеет особое символическое значение. Война буквально оставила свой след на художественном произведении, посвященном тому, что еще впереди.

"Космогония" до удара и после / Музей современного украинского искусства Корсаков

Будут ли восстанавливать поврежденную часть?

Виктор Корсак признался, что теперь раздумывает над непростым решением: восстановить поврежденную часть или сохранить ее следы как исторический артефакт. По его мнению, они могут стать предостережением для будущих поколений и напоминанием о последствиях войны. Окончательное решение о восстановлении планируют принимать совместно с художником Петром Антипом.

Можно ли уничтожить будущее?

– таким вопросом Корсак поделился после атаки.

Он также подчеркнул, что музей продолжает работать, организовывать выставки и готовить новые проекты.

Отметим, что Музей современного украинского искусства Корсаков расположен в Луцке на территории "Адреналин Сити". Одним из его самых масштабных проектов является "Космогония" – полотно площадью более 2 тысяч квадратных метров, рассказывающее о развитии мира и месте человека в нем.

Несмотря на повреждения, музей не прекращает свою деятельность. По словам основателя, остальные залы уцелели, а произведения искусства не пострадали.

Теперь поврежденная часть "Космогонии" может стать не только художественным образом, но и свидетельством того, как российская война вмешивается в культурную жизнь Украины. И, возможно, именно эти следы будут напоминать посетителям, что будущее можно не только представлять или изображать – его приходится защищать и создавать даже во время войны.