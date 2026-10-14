Пошкоджень зазнала "Космогонія" в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Як повідомив засновник музею Віктор Корсак, після російської атаки 13 жовтня виникла пожежа, яка зачепила частину масштабного мистецького проєкту. Водночас інші зали музею вціліли, а решта творів не постраждала.

Що відомо про пошкодження "Космогонії"?

Увечері 13 жовтня внаслідок падіння уламків російського реактивного дрона загорівся дах культурно-розважального центру "Адреналін Сіті", де розташований музей. Вогонь пошкодив частину "Космогонії" – масштабного мистецького проєкту, створеного художником Петром Антипом за концепцією Віктора Корсака.

Проєкт охоплює історію Всесвіту, Землі, природи, людини та суспільства. Його автори прагнули осмислити три фундаментальні питання: звідки ми взялися, ким є та що на нас чекає.

Саме тому пошкодження фрагмента "Майбутнє" має особливе символічне значення. Війна буквально залишила свій слід на мистецькому творі, присвяченому тому, що ще попереду.

"Космогонія" до удару та після / Музей сучасного українського мистецтва Корсаків

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Чи відновлюватимуть пошкоджену частину?

Віктор Корсак зізнався, що тепер замислюється над непростим рішенням: відновити пошкоджену частину чи зберегти її сліди як історичний артефакт. На його думку, вони можуть стати застереженням для майбутніх поколінь і нагадуванням про наслідки війни. Остаточне рішення щодо відновлення планують ухвалювати разом із художником Петром Антипом.

Чи можна знищити майбутнє?

– таким питанням Корсак поділився після атаки.

Він також наголосив, що музей продовжує працювати, організовувати виставки та готувати нові проєкти.

Зауважимо, що Музей сучасного українського мистецтва Корсаків розташований у Луцьку на території "Адреналін Сіті". Одним із його наймасштабніших проєктів є "Космогонія" – полотно площею понад 2 тисячі квадратних метрів, яке розповідає про розвиток світу та місце людини в ньому.

Попри пошкодження, музей не припиняє діяльності. За словами засновника, інші зали вціліли, а мистецькі твори не постраждали.

Тепер пошкоджена частина "Космогонії" може стати не лише мистецьким образом, а й свідченням того, як російська війна втручається в культурне життя України. І, можливо, саме ці сліди нагадуватимуть відвідувачам, що майбутнє можна не лише уявляти чи зображати – його доводиться захищати й створювати навіть під час війни.