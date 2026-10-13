Там пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку на Луцьк?

Зауважимо, що тривогу на Волині оголосили близько 18:35. "Луцьк: БпЛА в напрямку міста", – попереджали у Повітряних силах.

Згодом прогриміли вибухи. Станом на 19:00 повідомлялося про дорозвідку.

При цьому інформації про можливі наслідки атаки наразі немає. У разі оновлення даних щодо цього, ми обов'язково доповнимо матеріал.

Які ще міста були під прицілом росіян?

Вибухи в різних районах міста протягом дня лунали у Києві. Фіксували, зокрема, наслідки влучань у Солом'янському районі.

Під ударом опинилися також Львів та Львівщина – у регіоні є пошкодження та постраждалі. Від вибухів здригалися жителі Хмельницького.

При цьому, на Харківщині ворог вдарив по цивільній евакуаційній колоні.