Там раздались взрывы. Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно об атаке на Луцк?

Заметим, что тревогу на Волыни объявили около 18.35. "Луцк: БпЛА в направлении города", – предупреждали в воздушных силах.

Впоследствии прогремели взрывы. По состоянию на 19.00 сообщалось о доразведке. При этом информации о возможных последствиях атаки пока нет. В случае обновления данных по этому поводу мы обязательно дополним материал.

Какие еще города находились под прицелом россиян?

Взрывы в разных районах города в течение дня звучали в Киеве. Фиксировали, в частности, последствия попадания в Соломенском районе.

Под ударом оказались Львов и Львовщина – в регионе есть повреждения и пострадавшие. От взрывов содрогались жители Хмельницкого.

При этом в Харьковской области враг ударил по гражданской эвакуационной колонне.