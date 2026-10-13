Там раздались взрывы. Об этом сообщает "Суспильне".
Что известно об атаке на Луцк?
Заметим, что тревогу на Волыни объявили около 18.35. "Луцк: БпЛА в направлении города", – предупреждали в воздушных силах.
Впоследствии прогремели взрывы. По состоянию на 19.00 сообщалось о доразведке. При этом информации о возможных последствиях атаки пока нет. В случае обновления данных по этому поводу мы обязательно дополним материал.
Какие еще города находились под прицелом россиян?
Взрывы в разных районах города в течение дня звучали в Киеве. Фиксировали, в частности, последствия попадания в Соломенском районе.
Под ударом оказались Львов и Львовщина – в регионе есть повреждения и пострадавшие. От взрывов содрогались жители Хмельницкого.
При этом в Харьковской области враг ударил по гражданской эвакуационной колонне.