Забудьте о "Титанике" и "Ромео и Джульетта": вот самая трагическая история любви

Акварель 1864 года "Гиллелиль и Гильдебранд: встреча на лестнице башни" снова стала вирусной в интернете. Работа ирландского художника Фредерика Уильяма Бертона, вдохновленная средневековой легендой о трагической любви, привлекла внимание тысяч пользователей соцсетей.

Истории Ромео и Джульетты или Джека и Роуз из "Титаника" давно стали символами трагической любви. Но существует еще одна, менее известная, однако не менее драматическая история влюбленных. Именно ее ирландский художник Фредерик Уильям Бертон сумел передать в своей картине, показав всю нежность и боль обреченной пары, рассказывается в BBC.

Какая история любви является более трагичной, чем тот же роман "Ромео и Джульетта"?

Акварель "Гиллелиль и Гильдебранд: встреча на лестнице башни", создана ирландским художником Фредериком Уильямом Бертоном в 1864 году, в последнее время снова привлекла внимание интернета.

Сюжет картины происходит из средневековой датской баллады, переведенной другом художника Уитли Стоуксом в 1855 году. По легенде, принцесса Гиллелиль влюбилась в своего личного охранника – принца Энгельланда Гильдебранда. Ее отец не одобрил этих отношений и приказал семерым братьям девушки убить юношу.



Фредерик Уильям Бертон / фото Википедии

Бертон решил изобразить не саму трагедию, а момент перед ней – последнюю встречу влюбленных на лестнице башни, рассказывается в National Gallery of Ireland. На полотне Гильдебранд целует руку любимой, а она отворачивается, сдерживая слезы и предчувствуя трагическую развязку. Картина известна своей чрезвычайной детализацией и эмоциональным напряжением.

Гиллелиль и Гильдебранд: встреча на лестнице башни / фото BBC

Из-за хрупкости красок оригинал хранится в специальных условиях в Национальной галерее Ирландии, а увидеть его можно лишь несколько часов в неделю. Несмотря на то, что картине более 160 лет, она переживает новую волну популярности в соцсетях.

Пользователи активно обсуждают легенду о влюбленных, рассматривают детали композиции и называют сцену "одной из самых романтичных в искусстве". В 2012 году эту работу даже признали самой любимой картиной Ирландии по результатам национального опроса.

