Мохаммед Реза Пехлеви – последний шах (король) Ирана, который правил с 1941 по 1979 год. Он был представителем династии Пехлеви, пришедшей к власти после революции, которая свергла предыдущего шаха Резу Пехлеви. Недовольство его политикой и социальным неравенством привело к Исламской революции 1979 года, после которой Мохаммед Реза Пехлеви был вынужден эмигрировать из Ирана и умер в изгнании в Египте.

Личная жизнь Мохаммада Резы Пехлеви всегда интересовала общественность: он был женат трижды. Первой его женой стала египетская принцесса Фавзия Фуад, затем он женился на иранской аристократке Сорайей Эсфандиари-Бахтияри, а третьей Фарах Пехлеви, которая в 1967 году официально получила титул императрицы Ирана.

Принцесса Фаузия Фуад: египетская красавица и первая жена шаха Ирана

Принцесса Фаузия Фуад, дочь короля Египта Фуада I, родилась 5 ноября 1921 года во дворце Рас-аль-Тин в Александрии. Известная своей поразительной красотой и элегантностью, она в 18 лет стала первой женой будущего шаха Ирана Мохаммада Резы Пехлеви, рассказывает MOJEH Magazine.

Мохаммед Реза Пехлеви, Фавзия и их дочь / фото Википедии

Свадьба состоялась в Каире 16 марта 1939 года и стала политическим союзом между Египтом и Ираном. Брак продлился недолго: Фаузия не смогла привыкнуть к жизни в консервативном иранском дворе и вернулась в Египет, разведясь в 1945 году. В браке с шахом у нее родилась дочь Шахназ.

После возвращения в Египет принцесса активно занималась благотворительностью, поддерживала социальные проекты и оставалась символом элегантности и королевского достоинства до своей смерти в 2013 году.

Принцесса Сорайя: трагическая любовь шаха Ирана

Сорая Эсфандиари-Бахтияри, наполовину немка и воспитанная в Европе, вошла в историю, как икона стиля 1950-х. Как пишет Tatler, она познакомилась с шахом Ирана Мохаммедом Резой Пехлеви в 1948 году, а их свадьба 12 февраля 1951 года стала событием века: более 2 тысяч гостей, залы дворца украшены 1,5 тоннами цветов, а развлечения обеспечивал конный цирк.

Сорая Эсфандиари-Бахтияри и Мохаммед Реза Пехлеви / фото The Royal Watcher

Однако Сорая не смогла родить наследника, а давление иранского двора ухудшало отношения. В 1958 году она покинула Иран и окончательно развелась. После этого принцесса жила в Европе, занималась благотворительностью, снималась в кино и оставалась символом элегантности и драматической красоты до своей смерти в Париже в 2001 году.

Фара Пехлеви: королева-императрица Ирана, которая изменила страну

Фара Диба Пехлеви, родилась 14 октября 1938 года в зажиточной иранской семье, училась архитектуре в Париже и познакомилась с шахом Мохаммедом Резой Пехлеви на приеме в посольстве. Пара поженилась 21 декабря 1959 года в Тегеране, а в 1967 году Фара стала первой официальной шахбану Ирана – императрицей.

Фара Пехлеви и Мохаммед Резой Пехлев / фото Radio Free Europe

На свадьбе она поражала платьем от Ива Сен-Лорана и бриллиантовой тиарой Нур-ол-Айн. В браке Фарах родила четырех детей, включая наследника престола, и активно занималась благотворительностью и культурными проектами. Она поддерживала образование, медицину и искусство, участвовала в создании музеев и масштабных культурных программ, что сделало ее одной из самых заметных фигур иранской монархии.

После революции 1979 года Фара и шах покинули Иран, находились в Египте и на Панамских островах, а затем поселились в США. Сегодня ей 87 лет, она продолжает вести светскую жизнь, участвовать в публичных мероприятиях и делиться событиями из жизни в соцсетях.

