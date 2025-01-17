На купюре 50 евро появится картина художницы из Мариуполя

Картина художницы из Украины появится на региональной купюре номиналом 50 евро в Германии. Для купюры в 50 евро выбрали работу Ирины Федоренко под названием "Ребенок".

На картине "Ребенок" изображен не реальный ребенок, а это воображение художницы. Об этом мариупольская художница Ирина Федоренко рассказала Суспільне Донбас, информирует 24 Канал.

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Картины украинки были представлены на выставках по всему миру

Ирина Федоренко отметила, что это именно региональные деньги, поэтому они имеют более коллекционную ценность, чем платежную.

Хотя это так же платежный инструмент, но эмиссия незначительна – в обращении их вряд ли встретишь,

– отметила Ирина.

Картины серии "Children of war" за почти три года были представлены на выставках по всему миру более полусотни раз, в том числе и в Германии.

"Эта картина привлекла внимание после очередной выставки. Ее заметили и спросили у меня разрешения на размещение именно этой работы в эмиссии 2025. Официальная презентация пройдет позже, пока меня пригласили только подсмотреть процесс их создания", – добавила Ирина Федоренко.



Ирина Федоренко и евро, среди которых будет ее картина / Фото из фейсбука Ирины Федоренко

По словам Ирины, в серию "Дети войны" вошло почти тридцать картин. Все они выполнены акрилом на холсте и были созданы в 2022 году под влиянием полномасштабной войны.

Художница сказала, что цель картин – не дать миру забыть о том, что произошло в ее родном Мариуполе и в Украине в целом.

До полномасштабного вторжения Ирина жила и работала в Киеве, и теперь вместе с сыном и матерью находится в Мюнхене. Художница анонсировала новые картины уже в этом году.