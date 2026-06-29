Большинство украинцев ошибаются: зачем казаки на самом деле носили прическу "оселедець"

Оселедец стал одним из самых известных символов украинского казачества. Именно такую прическу мы привыкли видеть на картинах, гравюрах и в кино, когда речь идет о запорожских казаках.

Эта прическа была популярна по нескольким причинам, о которых можно узнать из книги "Обычаи нашего народа".

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Запорожские казаки брили голову и оставляли длинную прядь волос (чуб или чуприну) не из-за прихоти моды, а по практическим, статусным и религиозно-мистическим причинам. Само название "оселедец" появилось позже и часто употреблялось иронично или пренебрежительно посторонними, тогда как сами воины называли прическу чуприной.

В чём заключалось практическое значение?

В длительных военных походах в условиях степи не было возможности регулярно мыть голову. Бритая голова спасала казаков от размножения вшей и связанных с ними болезней.

Также казаки закручивали отросшую копну за левое или правое ухо. Это делалось для того, чтобы волосы не падали на глаза, не закрывали обзор и не мешали во время стрельбы или фехтования саблей.

Социальный статус и "знак качества" казака

Чуприну имели право носить исключительно опытные воины, прошедшие "крещение огнем", доказавшие своё мужество в боях и завоевавшие уважение товарищества.

Молодым казакам (джурам), крестьянам или тем, кто проявил трусость в бою, оставлять чуб строго запрещалось.

Такая прическа также чётко выделяла запорожцев среди других воинских формирований (например, донских казаков)

Мистическая и религиозная основа

Казаки считали себя великими грешниками, ведь их жизнь проходила на войне, где приходилось проливать кровь.

Существовала легенда, что после смерти казак обязательно попадет в ад, но милосердный Господь сможет вытащить его из адского пламени за этот длинный чуб.

Интересно, что эта прическа имеет глубокие корни в украинской истории. По свидетельствам византийских летописцев, аналогичную длинную косу на бритой голове носил ещё киевский князь Святослав Игоревич.