Эта прическа была популярна по нескольким причинам, о которых можно узнать из книги "Обычаи нашего народа".
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Запорожские казаки брили голову и оставляли длинную прядь волос (чуб или чуприну) не из-за прихоти моды, а по практическим, статусным и религиозно-мистическим причинам. Само название "оселедец" появилось позже и часто употреблялось иронично или пренебрежительно посторонними, тогда как сами воины называли прическу чуприной.
В чём заключалось практическое значение?
В длительных военных походах в условиях степи не было возможности регулярно мыть голову. Бритая голова спасала казаков от размножения вшей и связанных с ними болезней.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Также казаки закручивали отросшую копну за левое или правое ухо. Это делалось для того, чтобы волосы не падали на глаза, не закрывали обзор и не мешали во время стрельбы или фехтования саблей.
Социальный статус и "знак качества" казака
Чуприну имели право носить исключительно опытные воины, прошедшие "крещение огнем", доказавшие своё мужество в боях и завоевавшие уважение товарищества.
Молодым казакам (джурам), крестьянам или тем, кто проявил трусость в бою, оставлять чуб строго запрещалось.
Такая прическа также чётко выделяла запорожцев среди других воинских формирований (например, донских казаков)
Мистическая и религиозная основа
Казаки считали себя великими грешниками, ведь их жизнь проходила на войне, где приходилось проливать кровь.
Существовала легенда, что после смерти казак обязательно попадет в ад, но милосердный Господь сможет вытащить его из адского пламени за этот длинный чуб.
Интересно, что эта прическа имеет глубокие корни в украинской истории. По свидетельствам византийских летописцев, аналогичную длинную косу на бритой голове носил ещё киевский князь Святослав Игоревич.