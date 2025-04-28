Ученый, лирик и бунтарь: что мы знаем о брате Леси Украинки

В Украине очень много талантливых личностей, некоторые из них являются выходцами из одной семьи. Именно так случилось и Косачи подарили нашему государству не только Лесю Украинку.

Михаил Косач, брат Леси Украинки, которого она очень любила, также был незаурядной личностью. 24 Канал рассказывает о нем подробнее.

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Не только брат поэтессы

Он известен как выдающийся ученый. В последние годы своей жизни преподавал в Харьковском университете.

В то же время он также был и поэтом, хоть и менее известным, чем сестра. Его лирика выходила под псевдонимом Михаил Обачный.

Кроме этого, он также имел колоссальное влияние на свою сестру и ее творчество. Интересно, что он также разработал аппарат, который смог "просветить" кости поэтессы на уровне с рентгеном.



Леся Украинка и Михаил Косач / Фото из открытых источников

Михаил Косач был женат на подруге сестры Александрой Судовщикой. Интересно, что Елена Пчилка не благословила брак, а отец был свидетелем со стороны невесты.

К слову! Первой любовью Леси Украинки был женатый мужчина. В 19 лет поэтесса призналась в чувствах Михаилу Славинскому – молодому юристу, который был женат и на 10 лет старше Леси.

В свою очередь, Леся неоднократно говорила о своей любви к брату. Она так и не смогла принять раннюю смерть Михаила.

Он умер в возрасте 34 лет от дизентерии. Последние 5 дней жизни провел в бреду.