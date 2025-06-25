Интересные подработки на лето: что делал Хвылевой на Донбассе перед Первой мировой

Николай Хвылевой – известный украинский писатель с не менее интересной биографией. В свое время художник искал различные подработки, и едва ли не самые интересные нашел в Донецкой области.

Летом перед Первой мировой войной Николай Хвылевой оказался в городе Горловка. Чем он там занимался – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Артиллерия".

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Где работал Николай Хвылевой

О детстве Николая Хвылевого известно мало, однако точно известно, что у него был сложный характер. Он не ладил с учителями и его дважды отчисляли из гимназий в Ахтырке и Богодухове.

В юности Хвылевой вел своего рода "бродячий" образ жизни – нигде долго не задерживался. В частности работал чернорабочим котельного цеха на заводе в Дружковке Донецкой области, грузчиком в порту Таганрога, что в современной России, на кирпичном заводе станицы Иловайской. Однако один из последних подработок был в Горловке – там он работал грузчиком кокса. Однако речь идет не о наркотиках, как многие считают, а твердое топливо.

Когда же началась Первая мировая война, он вернулся на Харьковщину, где отец устроил его работать в ремесленной школе, однако он был призван на службу и 3 года провел на фронте.



Николай Хвылевой / Архивное фото

Хвылевой проникся идеями социализма и во время революции в Российской империи воевал в большевистской армии. Однако преступная деятельность советского режима, особенно Голодомор, разочаровали его, поэтому 13 мая 1933 года он покончил жизнь самоубийством. В историю он вошел как самый известный представитель Расстрелянного возрождения – после самоубийства Хвылевого СССР начал репрессии украинской интеллигенции.