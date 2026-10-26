Коллаборация года: KFC запустил азиатское меню с Кацурином по неожиданным ценам
В KFC в Украине появилось новое азиатское меню под названием "Скажи Азии хай". Оно было создано в сотрудничестве с ресторатором Мишей Кацуриным, а среди новинок – бао-бургеры, курица в азиатских соусах, китайский рис и необычный десерт из жареного молока.
Меню сочетает в себе привычные для KFC блюда с азиатскими вкусами. Цены на отдельные позиции начинаются от 45 гривен, а некоторые новинки стоят более 200 гривен, сообщает 24 Канал.
Что появилось в новом меню KFC?
Одна из главных новинок – бао-бургер. Вместо обычной булочки в нем используют мягкую паровую, а начинку дополняют хрустящим куриным мясом, огурцом и соусом. Блюдо доступно в обычном и остром вариантах.
Еще одна необычная позиция – жареное молоко. Это десерт с хрустящей корочкой и нежной молочной начинкой, который подают небольшими кусочками.
В соцсетях также обсуждают сочетание курицы с азиатскими соусами и китайский рис.
Новое меню стало частью коллаборации KFC с Мишей Кацуриным, который развивает гастрономические проекты с азиатской кухней.
Цены на позиции, указанные в открытых публикациях о новом меню:
- Бао-бургер – 149 гривен;
- острый бао-бургер – 149 гривен;
- китайский рис с курицей – 199 гривен;
- оранжевый бакет со стрипсами – 234 гривны;
- оранжевый бакет с шестью крылышками – 219 гривен;
- оранжевый бакет с тремя ножками – 214 гривен;
- свит-чили бакет с тремя ножками – 214 гривен;
- жареное молоко, 5 штук – 119 гривен;
- чайная фри – 109 гривен;
- бабл-ти – 219 гривен;
- соус свит-чили – 45 гривен;
- сычуаньский соус – 45 гривен.
Цены могут отличаться в зависимости от ресторана и способа заказа. Перед покупкой стоит проверить актуальную стоимость в меню KFC.