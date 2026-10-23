Почему Киев называют "матерью городов русских" и откуда взялось это выражение

У Киева немало исторических названий, но одно из самых известных – "мать русских городов" – появилось еще более тысячи лет назад. Это выражение связано с летописным рассказом о князе Олеге и его походе на Киев, после которого город стал важным политическим центром Руси.

Это выражение до сих пор вызывает интерес, ведь речь идет не просто о красивом названии. Оно отражает роль Киева в истории средневековой Руси и имеет конкретный источник, в котором оно было впервые зафиксировано.

Откуда взялось выражение "мать городов русских"?

У Киева немало исторических названий, но одно из самых известных появилось еще более тысячи лет назад. Выражение "мать городов русских" связано с князем Олегом, который, согласно летописи, произнес эти слова после захвата Киева в 882 году.

Эта фраза была записана в "Повести временных лет" – летописном своде, созданном в начале XII века.

Согласно преданию, после прибытия в Киев князь Олег сделал город своей столицей и сказал: "Да будет это мать городам русским".

Тогда Киев был важным политическим центром Руси, вокруг которого объединялись другие земли. Поэтому это выражение связывают с ведущей ролью города в государстве, а не с тем, что все остальные города возникли именно из него.

Что означает слово "русский" в этом названии?

В средневековом контексте слово "русский" относилось к Руси – государству с центром в Киеве. Его не стоит автоматически отождествлять с современным словом "русский": названия имеют разное историческое происхождение и контекст.

Впоследствии это выражение стали по-разному трактовать и использовать в политических целях. Однако его летописное происхождение связано именно с историей Киева как важного центра средневековой Руси.