Китай совершил прорыв в области аккумуляторных технологий: это может навсегда изменить энергетику

Китайские исследователи нашли способ продлить жизнь литий-ионным аккумуляторам. Открытие в области аккумуляторных технологий может изменить будущее энергетики.

Китайская исследовательская группа разработала уникальный метод, который может помочь использованным литий-ионным аккумуляторам восстановить почти заводскую емкость и производительность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Global Times. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature.

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Китай нашел способ продлить жизнь литий-ионным аккумуляторам

Увеличение срока службы аккумуляторов давно является важным вопросом, поскольку батареи выходят из строя, когда расходуются активные ионы лития.

Новая методика предусматривает использование молекулы-носителя, которая вводится в батарею и восстанавливает утраченные ионы лития. Это позволяет батарее не только вернуть прежнюю емкость, но и значительно увеличить количество возможных циклов перезарядки.

По словам исследователей, эта инновационная методика может значительно повысить производительность литий-ионных аккумуляторов и уменьшить количество отходов. Это является важным для электромобилей, смартфонов и крупномасштабной инфраструктуры хранения энергии.



Исследование Китая может изменить энергетику / Фото istock

Исследователи ожидают, что эта технология может увеличить срок службы литий-ионных аккумуляторов с нынешнего диапазона от 500 до 2000 циклов до беспрецедентного диапазона от 12 000 до 60 000 циклов.

Технология была протестирована на разнообразных батареях, и команда сотрудничает с ведущими международными компаниями-производителями аккумуляторов, стремясь ускорить внедрение ее в жизнь.

Продление срока службы аккумуляторов является важным шагом к более экологичной и устойчивой энергетике. Внедрение этой технологии может сыграть ключевую роль в создании эффективных систем хранения энергии, необходимых для дальнейшего развития возобновляемых источников.

В будущем подобные методы могут стать стандартом для всей индустрии, обеспечивая более чистую и надежную энергосистему.