Раньше киви не существовало: как этот фрукт назывался и почему переименовали

Фрукт, который сегодня знают во всем мире как киви, еще несколько десятилетий назад имел совсем другое название. Из-за политического напряжения времен холодной войны производителям пришлось пойти на хитрый шаг и переименовать фрукт.

О том, какое раньше название имел киви, пишет Express.

Почему фрукт начали называть киви?

Британская блогерша в TikTok поделилась историей о первом названии киви. Она заметила, что климат Лондона не подходит для выращивания этого фрукта, поэтому страна ежегодно импортирует более 30 миллионов килограммов киви из Новой Зеландии. В то же время до 1959 года этот плод был известен под другим названием – китайский крыжовник.

Она объяснила, что в период холодной войны любые упоминания о Китае вызывали негативную реакцию на западных рынках, что существенно затрудняло продажи для новозеландских экспортеров. Поэтому продукт с "китайским" названием было трудно продвигать.

Киви / Фото Unsplash

Чтобы избежать этих проблем, компания Turners and Growers решила переименовать фрукт на "киви". Новое название выбрали в честь новозеландской птицы, ведь и плод, и птица имеют похожий вид. Они небольшие, коричневые и пушистые.

После этого в 1959 году киви быстро получил популярность на западных рынках, избавившись от нежелательных политических ассоциаций.

Когда киви попал в Европу?

Как пишет Alimentarium, киви происходит из юго-восточной части Китая. Об этом плоде упоминали еще в поэзии I тысячелетия до нашей эры, а первые свидетельства его культивирования датируются VIII веком до нашей эры.

Во Францию фрукт попал в 1740-х годах, однако тогда не вызвал значительного интереса. В конце XIX века растение завезли в Европу, а затем и в США, однако оно оставалось изюминкой только для ботаников из-за своего необычного вида.

В Европу киви попал в XIX веке / Фото Unspash

Настоящий прорыв произошел после того, как в 1904 году фрукт открыли в Новой Зеландии – именно эта страна сыграла ключевую роль в его дальнейшем распространении.

Интенсивная рекламная кампания 1974 года способствовала популяризации киви по всей Европе. Хотя в начале 1980-х он все еще считался экзотическим и дорогим фруктом, уже в 1990-х годах киви стал привычным продуктом.

