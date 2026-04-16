Раньше киви не существовало: как этот фрукт назывался и почему переименовали
- Фрукт, известный сегодня как киви, ранее назывался иначе, но был переименован по политическим причинам, связанные с холодной войной.
- Новое название "киви" выбрали в честь новозеландской птицы, что помогло фрукту обрести популярность на западных рынках после 1959 года.
Фрукт, который сегодня знают во всем мире как киви, еще несколько десятилетий назад имел совсем другое название. Из-за политического напряжения времен холодной войны производителям пришлось пойти на хитрый шаг и переименовать фрукт.
О том, какое раньше название имел киви, пишет Express.
Почему фрукт начали называть киви?
Британская блогерша в TikTok поделилась историей о первом названии киви. Она заметила, что климат Лондона не подходит для выращивания этого фрукта, поэтому страна ежегодно импортирует более 30 миллионов килограммов киви из Новой Зеландии. В то же время до 1959 года этот плод был известен под другим названием – китайский крыжовник.
Она объяснила, что в период холодной войны любые упоминания о Китае вызывали негативную реакцию на западных рынках, что существенно затрудняло продажи для новозеландских экспортеров. Поэтому продукт с "китайским" названием было трудно продвигать.
Киви / Фото Unsplash
Чтобы избежать этих проблем, компания Turners and Growers решила переименовать фрукт на "киви". Новое название выбрали в честь новозеландской птицы, ведь и плод, и птица имеют похожий вид. Они небольшие, коричневые и пушистые.
После этого в 1959 году киви быстро получил популярность на западных рынках, избавившись от нежелательных политических ассоциаций.
Когда киви попал в Европу?
Как пишет Alimentarium, киви происходит из юго-восточной части Китая. Об этом плоде упоминали еще в поэзии I тысячелетия до нашей эры, а первые свидетельства его культивирования датируются VIII веком до нашей эры.
Во Францию фрукт попал в 1740-х годах, однако тогда не вызвал значительного интереса. В конце XIX века растение завезли в Европу, а затем и в США, однако оно оставалось изюминкой только для ботаников из-за своего необычного вида.
В Европу киви попал в XIX веке / Фото Unspash
Настоящий прорыв произошел после того, как в 1904 году фрукт открыли в Новой Зеландии – именно эта страна сыграла ключевую роль в его дальнейшем распространении.
Интенсивная рекламная кампания 1974 года способствовала популяризации киви по всей Европе. Хотя в начале 1980-х он все еще считался экзотическим и дорогим фруктом, уже в 1990-х годах киви стал привычным продуктом.
Из чего на самом деле изготавливают пармезан?
Пользовательница соцсети X вызвала бурную реакцию, рассказав, что была шокирована процессом изготовления пармезана. Все из-за того, что для его производства используются желудки телят.
Пармезан производят из коровьего молока, которое выдерживают минимум год и обрабатывают в медных чанах. К молоку добавляют сыворотку и сычужный фермент, который получают из желудка неотлученного теленка.
Этот фермент содержит химозин, что помогает сворачивать молоко и формировать структуру сыра. Несмотря на существование растительных альтернатив, большинство производителей до сих пор придерживается классической технологии.