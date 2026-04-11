"Давайте разделимся": украинцы назвали клише в кино, которые раздражают больше всего
- Украинцы рассказали о клише в фильмах, которые их раздражают, такие как дом мечты с привидениями и герой, который не оборачивается на взрывы.
- Среди других упомянутых клише: вор, который слишком много говорит, беглец, который обязательно упадет, идеальный вид в любой ситуации и завтрак, который никто не ест.
Украинские зрители все чаще обращают внимание на то, что современные фильмы и сериалы переполнены одинаковыми, узнаваемыми сюжетными ходами. Ниже читайте самые популярные клише в кино, которые раздражают больше всего.
Современное кино все чаще ловит зрителей не только на зрелище, но и на ощущении дежавю. Это называется клише – знакомые приемы, которые постоянно повторяются в историях и со временем теряют свою оригинальность. Сам термин происходит из французского языка и изначально означал что-то вроде стереотипа или отпечатка, что многократно воспроизводится.
Украинцы могут не сходиться во вкусах к кино, но есть вещи, которые раздражают почти всех, а именно те самые повторяющиеся приемы. Они настолько знакомы, что иногда кажется: ты уже видел этот сюжет, просто актеры в нем другие.
Какие клише в фильмах и сериалах больше всего раздражают украинцев?
- Дом мечты с привидениями
Все начинается идеально: семья покупает дешевый дом. Конечно же, слишком дешевый. И, конечно же, он проклят. Кто-то в семье – писатель с творческим кризисом, ребенок рисует что-то жуткое и называет это "своим другом", а взрослые игнорируют очевидное до последнего. И зритель уже знает: герой обязательно пойдет проверять подвал.
- Герой, который не оборачивается
Позади взрыв, но главный герой идет вперед, не оглядываясь. В перестрелках враги стреляют толпой и не попадают, зато герой с одного выстрела попадает точно в цель. О реализме здесь речь не идет.
- Вор, который слишком много говорит
Антагонист уже почти победил, но вместо финала начинает подробно объяснять свой план. Долго, пафосно и со всеми подробностями – именно столько времени, чтобы герой успел спастись.
- Беглец, который обязательно упадет
Жертва убегает, оглядывается и падает. Вместо того чтобы спрятаться или изменить направление, она громко кричит и фактически помогает преследователю себя найти.
Беглец, который обязательно упадет / скриншот из видео
- "Давайте разделимся"
Темнота, странные звуки, только что погиб друг, и лучшее решение, которое находят герои – это разделиться. Кто-то идет в подвал, кто-то на чердак, и каждый по отдельности оказывается в опасности.
- "Встретимся завтра"
Герои договариваются о встрече и кладут трубку без всяких деталей: ни времени, ни места. Но странным образом они всегда находят друг друга.
- Бомба с таймером
Если в фильме есть бомба, у нее обязательно будет таймер. И обезвредят ее ровно на последней секунде, не раньше и не позже.
- Идеальный вид в любой ситуации
Герои просыпаются после тяжелой ночи и выглядят безупречно. После побега через лес или опасностей их вид остается таким же: идеальные прически, чистая одежда и никаких следов усталости.
- Школьная сказка
В киношных школах все танцуют как профессионалы, "серая мышка" становится королевой бала за несколько дней, а для перевоплощения достаточно просто снять очки. И почти всегда появляется история любви по тому же сценарию.
- Завтрак, который никто не ест
Мама готовит завтрак, но никто его не ест. Кто-то опаздывает, кто-то берет только глоток кофе, и вся еда остается стоять на столе.
- Амнезия, беременность и "ложная надежда"
Беременность в кино часто "обнаруживается" через обморок или внезапную тошноту. После аварий герои теряют память. Полиция приезжает тогда, когда уже все произошло. А если герой показывает фото семьи – это почти гарантия, что он погибнет первым.
Часті питання
Что такое киношные клише и почему они раздражают зрителей?
Киношные клише - это знакомые приемы, которые постоянно повторяются в историях и со временем теряют свою оригинальность. Они раздражают зрителей, потому что создают ощущение дежавю, когда кажется, что этот сюжет уже видели раньше, просто с другими актерами.
Какие самые распространенные клише в фильмах и сериалах упоминаются в статье?
В статье упоминаются такие клише, как 'Дом мечты с привидениями', 'Герой, который не оборачивается', 'Вор, который слишком много говорит', 'Беглец, который обязательно упадет', 'Давайте разделимся', 'Встретимся завтра', 'Бомба с таймером', 'Идеальный вид в любой ситуации', 'Школьная сказка', 'Завтрак, который никто не ест', и 'Амнезия, беременность и ложная надежда'.
Как украинцы реагируют на повторяющиеся приемы в фильмах?
Украинцы могут иметь разные вкусы к кино, но большинство из них раздражают повторяющиеся приемы, ведь они настолько знакомы, что иногда кажется, будто этот сюжет уже видели раньше – просто с другими актерами.