Истории детей, от которых разрывается сердце: в Украине вышла книга, которую должен прочитать каждый

Как рассказать о детской боли, утратах и взрослении во время войны, не утратив при этом подлинный голос ребенка? Во Львове представили книгу "Нить, которая выдержала" – сборник личных историй украинских детей, чье детство изменило полномасштабное вторжение России.

Книга была издана благотворительным фондом "Голоса детей" совместно с Издательством Старого Льва. Это не только свидетельство пережитого, но и благотворительный проект: средства от продажи издания направляются на психологическую и психосоциальную помощь детям, пострадавшим от войны, пишет 24 Канал.

Истории, которые нельзя потерять

"Нить, которая выдержала" объединила рассказы детей, переживших войну, вынужденный переезд, потери и другие испытания.

К работе над книгой присоединились украинские и зарубежные писатели, журналисты, ветераны и правозащитники. Среди них – Артур Дронь, Александра Матвийчук, Джонатан Страуд, Галина Вдовиченко, Оля Русина, Питер Померанцев и другие.

Обратите внимание: приобрести издание можно на сайте "Издательство Старого Льва" по ссылке.

Во время презентации писательница и художница Екатерина Михалицина подчеркнула, что при нормальных обстоятельствах эта книга вообще не должна была бы появиться. В то же время именно такие истории помогают сохранить полную картину российских преступлений против Украины и украинского сопротивления.

Писатель и ветеран Артур Дронь, написавший для сборника историю о мальчике Кирилле, поделился важным принципом работы с чужим опытом.

Когда ты пишешь о каком-то ребенке, важно, чтобы это была не история о ребенке, а история самого ребенка,

– отметил он.

Презентация книги / фото предоставлены пресс-службой

"Это тогдашняя версия меня": история Софии Нечитайло

Одной из героинь книги стала София Нечитайло, которая родом из Одессы, а сейчас учится на факультете журналистики во Львове, ведет книжный блог и работает над собственной книгой. Из-за войны Софии пришлось покинуть родной город и переехать в Кишинев, а впоследствии вернуться в Украину. В конце 2023 года ее отец Александр погиб во время боевых действий в Запорожской области.

Историю девушки для сборника написала писательница Оля Русина. Ее текст возник из разговоров, которые состоялись около двух лет назад.

История в книге – результат знакомства и наших разговоров два года назад. Это тогдашняя версия меня, но я бы ничего не меняла. Когда перечитываю, я понимаю, какой путь я прошла с тех пор до той версии, которая есть сейчас,

– рассказала София.

Девушка согласилась откровенно рассказать о собственном опыте, в частности о потере отца. Она надеется, что ее история поддержит людей, переживающих подобное, и напомнит им, что они не одиноки. Книга, которая помогает другим детям

Для авторов участие в создании "Нити, которая выдержала" было безвозмездным. Издание преследует благотворительную цель – поддержать детей и семьи, переживших утраты, вынужденное перемещение, обстрелы и другие последствия войны.

Благотворительный фонд "Голоса детей" оказывает психологическую и психосоциальную помощь, а также развивает творческие и арт-терапевтические программы. Именно благодаря таким инициативам и появились истории, которые теперь вошли в книгу. Покупая издание, читатели участвуют в финансировании помощи детям, чье детство пришлось на войну.