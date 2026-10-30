Історії дітей, від яких розривається серце: в Україні вийшла книга, яку варто прочитати кожному

Книгу створили благодійний фонд "Голоси дітей" спільно з Видавництвом Старого Лева. Це не лише свідчення про пережите, а й благодійний проєкт: кошти від продажу видання спрямовують на психологічну та психосоціальну допомогу дітям, які постраждали від війни, пише 24 Канал.

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Історії, які не можна загубити

"Нитка, яка витримала" об'єднала розповіді дітей, які пережили війну, вимушений переїзд, втрати та інші випробування.

До роботи над книгою долучилися українські й іноземні письменники, журналісти, ветерани та правозахисники. Серед них – Артур Дронь, Олександра Матвійчук, Джонатан Страуд, Галина Вдовиченко, Оля Русіна, Пітер Померанцев та інші.

Зверніть увагу! Придбати видання можна на сайті "Видавництво Старого Лева" за посиланням.

Під час презентації письменниця й художниця Катерина Міхаліцина наголосила, що ця книга за нормальних обставин узагалі не мала б з'явитися. Водночас саме такі історії допомагають зберегти повну картину російських злочинів проти України та українського опору.

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Письменник і ветеран Артур Дронь, який написав для збірки історію хлопчика Кирила, поділився важливим принципом роботи з чужим досвідом.

Коли ти пишеш про якусь дитину, важливо, щоб це була історія не про дитину, а історія дитини– зазначив він.

Презентація книги / фото надані пресслужбою

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"Це тодішня версія мене": історія Софії Нечитайло

Однією з героїнь книги стала Софія Нечитайло, яка родом з Одеси, а нині навчається на журналістиці у Львові, веде книжковий блог і працює над власною книгою. Через війну Софії довелося залишити рідне місто й переїхати до Кишинева, а згодом повернутися в Україну. Наприкінці 2023 року її батько Олександр загинув під час бойових дій у Запорізькій області.

Історію дівчини для збірки написала письменниця Оля Русіна. Її текст постав із розмов, які відбулися близько двох років тому.

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Історія в книзі – результат знайомства та наших розмов два роки тому. Це тодішня версія мене, але я би нічого не змінювала. Коли перечитую, я розумію, який шлях я пройшла з того часу до тієї версії, яка є зараз– розповіла Софія.

Дівчина погодилася відверто розповісти про власний досвід, зокрема втрату батька. Вона сподівається, що її історія підтримає людей, які переживають подібне, і нагадає їм, що вони не самотні. Книга, яка допомагає іншим дітям

Для авторів участь у створенні "Нитки, яка витримала" була безоплатною. Видання має благодійну мету – підтримати дітей і родини, які пережили втрати, вимушене переміщення, обстріли та інші наслідки війни.

Благодійний фонд "Голоси дітей" надає психологічну та психосоціальну допомогу, а також розвиває творчі й арттерапевтичні програми. Зокрема завдяки таким ініціативам народилися історії, які тепер увійшли до книги. Купуючи видання, читачі долучаються до фінансування допомоги дітям, чиє дитинство припало на війну.