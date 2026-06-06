Магия, опасность и городские духи: самые интересные украинские фэнтези-романы для подростков

Подросткам сейчас хочется не только увлекательных сюжетов, но и книг, в которых можно узнать собственные страхи, тревоги, усталость или чувство растерянности. Именно поэтому современная литература для юных читателей все чаще говорит о сложных темах - но честно, без морализаторства и пренебрежительного тона.

В подборке от национальной книжной платформы от Yakaboo – новые книги о магии, войну, дружбу, взросление, ментальное здоровье и поиск себя. Здесь есть и масштабное украинское фэнтези, и теплые истории о поддержке, и книги, которые могут помочь подросткам лучше понять собственное состояние.

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Княгиня Тьмы

Марьяна Копачинская

Фэнтезийный роман Марьяны Копачинской разворачивается в мире, вдохновленном мифологией древних украинцев и атмосферой средневековой Руси. Над княжеством Гардарики нависает война, а будущее страны неожиданно зависит от двух совсем не героических персонажей – вора Мака и смотрительницы волшебных существ Руты.

Княгиня Тьмы , Марьяна Копачинская / фото Yakaboo

Автор создает масштабный мир с магией, политическими интригами и борьбой за свободу. В то же время в центре истории – герои, которые учатся преодолевать страх, делать выбор и брать ответственность за других. Это атмосферное украинское фэнтези для подростков, которые любят большие приключения и сильных персонажей.

Дети огненного времени

Екатерина Пекур, Мия Марченко

События романа начинаются в первые дни полномасштабного вторжения, когда подростка Катя попадает в загадочное Завокзалье – магическая изнанка киевского вокзала. Здесь живут городские духи, призраки и странные существа, а сам мир постепенно оказывается под угрозой.

Дети огненного времени, Екатерина Пекур, Мия Марченко / фото Yakaboo

Кате и ее новым союзникам придется раскрыть тайну, которая может спасти и магический, и человеческий Киев. Авторы сочетают современную украинскую реальность с городским фэнтези и атмосферой приключенческого романа. Это история о смелости, дружбе и взрослении во времена, когда мир меняется слишком быстро.

Все будет хорошо, всегда

Катлен Верекен

Трогательная история бельгийской писательницы Катлен Верекен рассказывает о девочке Алисе, чей спокойный мир разрушает Первая мировая война. Вместе с семьей она проходит через потери, страх и вынужденное взросление, но пытается не потерять себя и свои воспоминания о счастливом детстве.



Все будет хорошо, всегда, Катлен Верекен / фото Yakaboo

Автор очень деликатно говорит с подростками о сложных исторических событиях через личную историю одного ребенка. В романе много тепла, щемящей ностальгии и веры в то, что даже после больших потрясений жизнь может продолжаться. Это книга о памяти, дом и надежду, которая остается с человеком несмотря на все.

Корчма на перекрестке миров

Ксения Томашева, Вера Балацкая, Екатерина Пекур, Макс Пшебильский, Виктория Штепура и другие

Необычный сборник украинской фантастики объединяет истории разных авторов в общем мире загадочной Корчмы между мирами. Сюда попадают люди и существа из разных времен и реальностей, чтобы поделиться собственными приключениями и тайнами. Новый Корчмарь – обычный украинский парень – постепенно узнает, что это место скрывает гораздо больше, чем кажется.



Корчма на перекрестке миров, Ксения Томашева, Вера Балацкая, Екатерина Пекур, Макс Пшебильский, Виктория Штепура и другие / фото Yakaboo

В книге сочетаются классическое фэнтези, магический реализм, киберпанк и постапокалипсис. Это хорошая возможность познакомиться сразу с несколькими современными украинскими авторами фантастики и найти истории на разный вкус – от веселых до жутких и драматических.

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Путеводитель для подростков по преодолению выгорания

Наоми Фишер, Элиза Фрикер

Наоми Фишер и Элиза Фрикер говорят о теме, которая все больше касается подростков, – эмоциональное выгорание. Авторы объясняют, почему постоянное давление, обучения, страх ошибиться и ожидания взрослых могут приводить к истощению даже в юном возрасте. Книга помогает понять собственное состояние без стыда и чувства вины.

Путеводитель для подростков по преодолению выгорания Наоми Фишер, Элиза Фрикер / фото Yakaboo

Здесь много простых объяснений, примеров и практических советов, которые помогают постепенно вернуть силы и ощущение контроля над жизнью. Это поддерживающая и очень актуальная книга для подростков, которые устали от постоянной погони за "успешностью".