Читать, чтобы помнить: 3 небанальные книги о Второй мировой войне, которые помогут ее понять

Страны, участвовавшие во Второй мировой войне, 8 мая чтят память погибших в результате длительных боевых действий. Это вооруженное противостояние зафиксировано также и в художественной литературе.

О Второй мировой войне и различных ее аспектах написано немало книг. 24 Канал рассказывает о некоторых из них.

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"Татуировщик Аушвица" Хизер Морис

В общем, книги Хизер Морис занимают здесь большое место, ведь это художественные истории, которые основаны на реальных событиях. Конкретно здесь автор раскрывает ужасную обыденность крупнейшего концлагеря того времени – Аушвица. Она делает это через историю любви Лали Соколова и Гиты, которые оба стали узниками "лагеря смерти". Это по-детски наивная история, однако со всеми ужасными подробностями убийственной обыденности концентрационного лагеря.

"Соловей" Кристин Генни

Эта книга рассказывает о Франции и то, что происходило после ее оккупации нацистами. В частности, о движении сопротивления и его деятельности, а также о роли женщин на этой войне. Автор раскрывает двух сестер Вивиан и Изабель, которые по-своему борются за свое государство и за себя. Одна из них – пытается приспособиться, другая – открыто заявляет о протесте и выполняет одно из самых опасных заданий партизан. Смогут ли они найти общий язык в этом?

"Жизнь за жизнью" Кейт Аткинсон

Необычная книга, которая рассказывает нам историю целой семьи, которая оказывается в водовороте событий Второй мировой и в послевоенное время. В то же время автор использует интересный прием – главная героиня будто умирает в разных частях истории, однако потом Аткинсон будто "отматывает" время назад и показывает альтернативное развитие событий, который приводит к тому, что в 1930 году убивают Гитлера.

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